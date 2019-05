Regjeringas mål om å legge ned domstoler er tydelig, men argumentasjon for nedleggelse er ullen: «Regjeringa vil betre ressursutnyttinga i domstolane, styrke domstolane si moglegheit til å vidareutvikle eigen kompetanse og kvalitet og gjere domstolane betre eigna til å tilpasse seg variasjonar i saksmengd og type. Då er det nødvendig å gjere noko med dagens struktur med 63 tingrettar og 34 jordskifterettar.» Fra budsjettproposisjonen (nr. 1 2018-2019).

Hvor mange domstoler trenger vi? Det er selvsagt avhengig av hva slags Norge vi vil ha. Når for mange tjenester er sentralisert, kan ikke dagens bosetningsmønster opprettholdes. Dessuten forskyves makt. Det blir ikke mer folkestyre av færre kommunestyrer. Tvert imot. Det blir ikke enklere å bo utenfor regionbyene når politiet bruker mange timer på å nå fram, eller det tar flere timer å komme fram til nærmeste fødeavdeling. Tvert imot.

Solberg-regjeringa pynter seg med honnørordet «valgfrihet». De som ønsker – og trenger – å leve sine liv utenfor det urbane, mister valgfrihet i takt med regjeringas sentralisering. Iveren etter å sentralisere domstolene må ses mot denne bakgrunnen.

Det er et demokratisk problem at regjeringa nekter å føre den reelle diskusjonen om demonteringen av Norge. Politikken understøttes med ulne påstander om den sektoren som skal sentraliseres, som for eksempel: «Det er kunstig mange domstoler. Tidligere har politikere vært redde for å ta de riktige, men vanskelige, beslutningene», sa Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til Nationen 28. mars. Frølich mener det er fire grunner til å legge ned domstoler: Domstolene koster for mye, de er for små til å sikre folks rettssikkerhet, dommerne er for «faglig ensomme» – og ved for mange rettssaler, så blir de ikke likt utstyrt.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i Frølich sine argumenter i det hele tatt, og lurer på hva som gjør at han er så tydelig er feilinformert. Jeg kan ikke se at argumentene hans har grunnlag i fakta» svarte sorenskriver Elisabeth Wiik i Søre Sunnmøre tingrett. Wiik var en av mange sorenskrivere motsa Høyres argumentasjon i Nationen 6. mai.

Elisabeth Wiik pekte også på at mindre tingretter har fortrinn: «Bredden i erfaring, og ikke minst det å være eksponert for ulike saker, er det som gjør oss i stand til å vurdere hver sak som unik, og som trener oss i kompliserte saker.» Wiik avviser også at det er penger å spare på sammenslåinger: «Kostnader ved økt reisetid for aktører og vitner, miljøeffekter og andre samfunnsøkonomiske kostnader er heller ikke tatt med.»

Domstolsstrukturen må vurderes ut fra hensynet til folk rettssikkerhet, og lik rettssikkerhet over hele landet - ut fra det bosetningsmønsteret vi faktisk har, og ikke det regjeringa ønsker seg.

