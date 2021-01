Hvor lenge skal vi vente på ambulansen nå?

Helsedirektoratet har gått bort fra å sjekke at kommunene innfrir Stortingets veiledende krav om akseptabel responstid i ambulansetjenesten. Steinar Olsen, som leder responstidjobben, begrunner det med at det ikke er responstida alene som er avgjørende for overlevelse og folkehelse.

Selvfølgelig er det flere faktorer som virker inn på om pasienten overlever eller ikke. Likevel er det overraskende at Olsen mener de aldri skulle ha begynt å måle responstida ute i kommunene i det hele tatt. Han mener målingene strammer inn tidskravet mer enn det som var tenkt.

Er ikke det bare en annen måte å innrømme at målingene viser at kravene er vanskelig å oppnå? Spørsmålet er hva som er løsningen. Fjerne kravet? Eller bygge opp en ambulansetjeneste som faktisk er rigget for å nå kravene om responstid også ute i distriktene?

Kravene har vært 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i grisgrendte områder. I stedet for å kontrollere at hver enkelt kommune når Stortingets krav, vil Helsedirektoratet gå over til å måle gjennomsnittstida i de regionale helseforetakene. Det blir altså en snittmåling for alle kommunene innad i en helseregion.

Problemet er at mens et akuttoppdrag rett i nærheten av ambulansestasjonen vil ligge godt innenfor tidskravet og bidra til et pent resultat, vil det å rykke ut til en perifer kommune ta mye lengre tid - men ikke være synlig som et problem i statistikken. Den maskeres og “pyntes” av et lavt gjennomsnitt.

Responstiden vil tilsynelatende bli bedre ved at man måler mindre nøyaktig, mens tryggheten for innbyggerne i distriktene forblir like dårlig.

I praksis kan det også bety at man nærmest i skjul av statistikken kan legge ned flere ambulansestasjoner i utkanten og likevel se ut som man har fått en forbedring av responstida, fordi antallet utrykninger i utkanten er lavere og mer tidkrevende enn antallet utrykninger og tidsbruken i byene.

Det er vanskelig å tolke dette på annet vis enn at folk i utkantstrøk og grisgrendte områder, i kommuner som ligger langt fra sykehus eller ambulansebase, vil måtte vente lengre på å få akutt hjelp når de trenger det mest.

Den frykten deler helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun sier til Nationen at dette svekker beredskapen i distriktene ytterligere og har stilt et skriftleg spørsmål om praksisen til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Det svaret er vi spent på.