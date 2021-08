Hvor ble det av distriktspolitikken?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Senterpartiet nådde et bunnmål på 11,3 prosent oppslutning på Respons Analyses måling for VG og Bergens Tidende torsdag. Fra 15,3 prosent på forrige ukes VG-måling.

I denne målingen får Ap, Sp og SV til sammen 79 mandater, og vil trenge støtte fra Rødt eller MDG for å få flertall på Stortinget.

Det er viktig å repetere at en meningsmåling ikke er valg. Og at målingene spriker. Samtidig viser et snitt av målingene at Sps oppslutning er noe fallende.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er naturlig nok misfornøyd med målingen, men trøster seg med at Sp har et "enormt trøkk" ute i landet. Det trøkket kan bli avgjørende, både for et regjeringsskifte – og for Sps innflytelse i en rødgrønn regjering. Sps kandidater og valgkampapparat vet også at "det ikke er over før det er over".

Hva kommer Sps fall på meningsmålingene av? Det spekuleres i mange spalter og leirer. Noen holder fram at Sp ikke er klare nok i klimapolitikken.

En vel så nærliggende forklaring er at Sps kritikk av Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk får lite rom i debattene på TV. Distriktspolitikken, som mange velgere er opptatt av, manglet både i statsminister-debatten i TV2, og i NRKs partilederdebatt. Få kan konkurrere med Sp og Vedum når det gjelder troverdighet i debatten om sentrum-periferi.

Samtidig ser det ut til at Vedum er i ferd med å bli pressens "nye Støre". I den forstand at det er feil når han ler – og feil når han ikke ler. Etter NRKs partilederdebatt i Arendal, ble Vedum kalt "sint", fordi den karakteristiske latteren uteble. Temaene var alvorlige. Hva om han hadde ledd? Vedum viste alvor og engasjement, naturlig nok.

Innad i partiet går debatten om Vedum og Sp er klare nok i EØS-spørsmålet. Det er skapt en viss tvil om Sp virkelig vil ut av EØS. Få EØS-motstandere har tro på at det går an å forhandle med EU om en bedre avtale før en sier opp avtalen. Det er også urealistisk, ikke minst etter erfaringene med brexit.

Det spekuleres i om Sps EØS-strategi går ut på å "bekjempe EØS innenfra, slag for slag, til den rakner". Det er i så fall en strategi som ikke kan målbæres. En upraktisk strategi, som må bli uklar i en valgkamp. Sps økte oppslutning i fagbevegelsen, henger i stor grad på en tydelig EØS-motstand. Samtidig som store deler av Sps grunnfjell ser det som avgjørende å komme ut av EØS for å kunne beholde folkestyret.

Internt i Sp går også debatten om partiledelsen i for stor grad er påvirket av en høyrefløy i partiet, etter at Vedum sa at en regjering av Ap og Sp kunne forhandle "begge veier" i enkelte spørsmål i Stortinget.

Men Sp har ennå tid til å bringe klarhet i EØS-spørsmålet, sette distriktspolitikken på dagsorden og få fram avstanden til Høyre. Som sagt: Det er ikke over før det er over, når valglokalene stenger 13. september.