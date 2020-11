Hvem skal eie jorda?

En fersk rapport som Nationen omtalte denne uka dokumenterer hvordan stadig færre og rikere jordeiere kontrollerer stadig mer av klodens dyrkbare arealer. Den ene prosenten som driver de største gårdene kontrollerer 70 prosent av verdens landbruksjord og er en integrert del av det kommersielle matmarkedet.

Maktkonsentrasjonen skjer også i vår verdensdel: I EU kontrollerer knappe tre prosent av eierne mer enn halvparten av all landbruksjord.

Utviklingen er skremmende. Stadig større bruk forsterker utviklingen av skadelige monokulturer, og gjør landbruket mer utsatt for klima- og naturkatastrofer.

Forskerne bak den nye studien mener "trenden truer direkte levebrødet til om lag 2,5 milliarder mennesker som arbeider på mindre bruk i verden".

Det er tunge forskere som slår alarm: International Land Coalition har samarbeidet med britiske Oxfam, svenske Sida og World Inequality Lab om rapporten, som er omtalt i avisa The Guardian.

Internasjonal finanskapital har for lengst kastet sine øyne på landbruksjord. I den prisbelønte serien "Kven skal eige jorda?" fulgte Nationen pengestrømmene over landegrensene og dokumenterte hvordan milliarder av dollar og milliarder av dekar har skiftet hender.

Våre journalister reiste til Ukrainas fruktbare svartjord, besøkte småbønder i Polen, så på jordeierskap i Skottland og møtte forgjeldede bønder i Danmark.

Småbønder og storkapital, kooperativer og markedsliberalister, idealister og kynikere ble omtalt i serien. Vi avdekket strukturer og utviklingstrekk knyttet til produksjonen av, og tilgangen til, det mest grunnleggende for mennesket: Retten til mat og vann og muligheten for å brødfø egen familie.

Den nye rapporten bringer derfor ikke sjokkerende nyheter. Omfanget er like fullt dypt urovekkende. Rapporten viser med all tydelighet verdien av småskala jordbruk, som vi fortsatt har mye av i Norge. Investeringsfond tenderer å ha tiårs perspektiv for å generere fortjeneste. Dermed kan konsentrasjon av eierskap forsterke monokulturer, som rammer naturmangfold og jordkvalitet.

"Småbønder, familiebruk, urfolk og mindre enheter er mer forsiktige i bruken av land. For dem er det ikke bare snakk om fortjeneste på investeringene, det er kultur, identitet og å etterlate noe til neste generasjon, sier en av rapportens to hovedforfattere, Ward Anseeuw", til The Guardian.

Vi har mye å miste. Vi må sikre lokalt eierskap til naturressursene. Til jorda, skogen og havet. Vi må hegne om en jordbrukspolitikk som sikrer matproduksjon i hele landet. En skogpolitikk som bidrar til innovasjon, utvikling og verdiskaping som kommer skogkommunene til gode. En fiskeri- og havbrukspolitikk som gir arbeidsplasser på land og skatteinntekter fra næringslivet som nyter godt av vår felles natur. Så folk kan leve gode liv i hele landet.