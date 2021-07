Hva slags eierskap vil de rødgrønne ha?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norsk Hydro besluttet i vår å selge sine valseverk på Karmøy og i Holmestrand til amerikanske KPS Capital Partners for 14,2 milliarder kroner. Det fikk alle de rødgrønne partiene til å reagere sterkt, i likhet med fagforeninger og lokale ordførere.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa han var skuffet og uttalte til NTB at "Det reduserer fellesskapets eierandeler i den grønne industrien vi i enda større grad skal leve av i fremtiden".

Senterpartiets Geir Pollestad kalte avgjørelsen en tung dag for norsk industri og ville, som SVs Torgeir Knag Fylkesnes, at regjeringen og næringsminister Iselin Nybø (V) skulle stanse salget.

Fylkesnes mente salget er i strid med Stortingets vedtak fra våren 2020 om at regjeringen skal sikre at viktige norske selskaper og arbeidsplasser forblir på norske hender.

Noen overprøving av Hydros beslutning ble imidlertid avvist av næringsminister Nybø, med henvisning til at det er styret som har ansvar for å forvalte selskapet.

Det er ulike politiske syn på hvor mye staten og det offentlige bør eie og drive. Det er godt synlig også i saker som konkurranseutsetting av jernbanen, innenfor helse- og omsorg og når det gjelder norske skogeiendommer.

Når bedrifter selges til utenlandske eiere, og staten trekker seg ut, gir politikerne fra seg makt over de strategiske, langsiktige beslutningene. Slik kan staten miste innflytelse over det fellesskapet har bygd opp over tid.

Hydros valseverk bearbeider blokker av aluminium til plater og folie. I fjor bidro valseverkene med rundt 24 milliarder kroner i inntekter, som ifølge NTB utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene i Hydro.

Lønnsomme og moderne industrivirksomheter som disse valseverkene er naturlig nok interessante for utenlandske eiere når de går med overskudd. På sikt er frykten imidlertid reell, slik Rødts Bjørnar Moxnes påpeker, at en ny eier vil kvitte seg med ansatte. I dette tilfellet handler det om 650 arbeidsplasser på Karmøy og Holmestrand.

Hva mener de potensielle regjeringspartnerne Ap og Sp egentlig når de sier at de ønsker et mer aktivt statlig eierskap? Her er både Støre og Vedum svar skyldig.

Når mer og mer foregår på en armlengdes avstand fra politisk styring gir staten også fra seg kontrollen over framtidsrettet industri, over en lang rekke arbeidsplasser og ikke minst over viktige norske ressurser.

Vi er enig med næringsminister Iselin Nybø når hun utfordrer opposisjonen til tydelig å avklare hvordan de ønsker å forvalte statens eierskap, hvis de får regjeringsmakt.