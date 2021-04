Hva skal det koste å bli syk, Venstre?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Blir syke mennesker friskere av å få det vanskeligere? Neppe. Likevel ser partiet Venstre ut til å mene det. Partiet går nemlig inn for at sykmeldte skal betale en egenandel for å være syke.

Når Venstre legger til grunn at syke blir raskere friske dersom det koster penger å være syk, innebærer det en ugrei mistenkeliggjøring av syke.

Et alternativt Venstre-motiv kan være at partiet mener alle sykmeldte må betale for dem som er sykmeldte uten å være syke nok, slik Venstre ser det. Det ligner arroganse. Det bør fortsatt være legene som vurderer om vi er friske nok til å jobbe eller ei.

Venstre redegjører heller ikke for hvor mye vi skal betale når vi blir syke. Tiltaket, eller straffen, er formulert slik i Venstres program: "Sykefravær kan være en stor belastning både for dem som er syke og for samfunnet. Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. Derfor vil vi se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen."

Annonse

Vi vil nok innvende at sykdom utvilsomt er verst for den som rammes av den. Marginalt få velger å bli syke. Sykelønnsordningen er en bærebjelke i velferdsstaten. Vi trenger trygt sikkerhetsnett.

Innføring av karensdager (sykedager som ansatte ikke får sykepenger for) er en annen versjon av Venstres "egenandel". I Sverige har innføringen av karensdager ført til at flere går på jobb selv om de er syke. Er det en slik utvikling Venstre ønsker?

Er det ønskelig at folk går på jobb selv om de er syke, lite effektive og - ikke minst aktuelt i våre dager - kanskje sprer smitte? Karensdagene måtte selvsagt settes til side i Sverige da koronapandemien rammet landet.

Forslaget er særlig umusikalsk i en tid da det aller viktigste er å få bedrifter opp og stå igjen, og få mennesker tilbake i arbeid. Sps arbeidspolitiske talsperson, Per Olaf Lundteigen, er blant dem som advarer mot å røre sykelønnsordningen. Til Fri Fagbevegelse sa Sp-politikeren: “Nå må vi ha full fokus på full sysselsetting og kampen mot ledighet”.

Høyrepartiene, inkludert Venstre, prioriterer betydelige skattekutt til de aller rikeste. For mange av oss er en rettferdig, forutsigbar sykelønnsordning langt viktigere enn skattekutt som øker forskjellene. Slike skattekutt genererer ikke flere arbeidsplasser her til lands, slik Venstre og de andre høyrepartiene hevder.

Venstre har lenge ligget i stabilt sideleie under sperregrensa. Det kan være at partiet håper sykelønnskuttet skal motivere Høyre-velgere til å stemme Venstre.

Venstre, som lenge yndet å kalle seg et sosialliberalt parti, er hverken særlig sosialt eller liberalt lenger. Til gjengjeld er Venstre blitt et langt tydeligere liberalistisk parti: Ja til EU og fri flyt, ja sentralisering og ja til svekket velferdsstat.