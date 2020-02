Hva med resten av landet, NRK?

Mandag viste Dagsrevyen til en meningsmåling InFact har gjort for NRK. InFact har spurt 1225 personer om de vil bli boende i Nord-Norge. Og "85,9 prosent av alle som har deltatt i meningsmålingen, sier de vil bli boende i Nord-Norge de neste årene", ifølge NRK.no.

At folk vil fortsette å bo i Nord-Norge, blir det ikke overskrifter av.

Oppslaget i Dagsrevyen er at "mange unge i Troms og Finnmark vurderer å flytte fra landsdelen". Vi får høre at "urovekkende" mange unge vil - eller kan komme til å ville - forlate Nord-Norge.

Vinklingen etterlater flere spørsmål enn den gir svar.

I aldersgruppa 18 til 29 år, er det 16, 5 prosent som svarer at de ikke blir boende i landsdelen. 14, 9 prosent er usikre på hvor de kommer til å bo de neste årene.

Dagsrevyens seere får ikke vite hvor mange unge som ønsker å flytte. Eller hvor stor andel det er som tror at de - av forskjellige hensyn - kan bli nødt til å flytte fra Nord-Norge. Seerne får heller ikke vite hvor mange som har mål om, eller ønske om, å komme tilbake til landsdelen.

Annonse

Og hvordan samsvarer resultatene av meningsmålinga i Nord-Norge med lignende målinger fra andre deler av landet, fra Sørlandet for eksempel, eller fra Oslo?

I svarene på disse spørsmålene ligger det nyttig informasjon for oss som er opptatt av utviklinga i Nord-Norge, og at det skal være liv laga i hele landet.

Dersom NRK kun har bestilt måling for Troms og Finnmark, har vi følgende oppfordring: Foreta samme måling over hele landet. Det vil være interessant og styrke nytten av målinga i Nord-Norge.

Kan det for eksempel være slik at så "urovekkende mange" som 16,5 prosent av de unge mellom 19 og 29 år over hele landet har planer om å flytte på seg? I denne aldersgruppa er mange som er under utdanning eller i starten av en yrkeskarriere.

Det er Kjell Arne Røvik, professor ved Universitetet i Tromsø og samfunnsforsker, som kommenterer NRK-målinga fra Troms og Finnmark med at "særlig for aldersgruppa 18 til 29 år er tendensen urovekkende". Han ønsker å "rope et lite varsku når en så stor andel" av de unge vurderer å dra.

Vi forstår hvorfor professoren roper et "lite" varsku. Det kan være vanskelig å si noe kvalifisert om tendensen i målinga uten å ha sammenligningsgrunnlag, og uten å vite hvor mange som ønsker seg tilbake til landsdelen etter studier og annet.

Ut fra NRK-målinga kan vi uansett slå fast at det er viktig for Troms og Finnmark å legge til rette for at flest mulig av de unge kommer tilbake til landsdelen. Befolkningsutviklingen viser at dette bør være en prioritert oppgave.