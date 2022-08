Hva gjør Kjerkol med Kristiansund?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Klinikksjef Georg Johnsen kastet inn håndkleet på grunn av akutt mangel på nødvendig fagpersonell. Han ikke ser hvordan sykehuset kan klare oppdraget: Å holde fødeavdelingen åpen fram til nytt, felles sykehus for regionen skal stå ferdig i 2025.

Ap/Sp-regjeringen lovte det i Hurdalsplattformen: «Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund». Men det er ikke bare distriktsvennlige Sp – og den svært aktive Bunadsgeriljaen – som jobber for desentralisert fødetilbud.

Det foreligger også et stortingsvedtak som pålegger helseforetaket å holde to fødeavdelinger åpne inntil fagmiljøene kan samles i én klinikk på nytt hovedsykehus. Vedtaket kan i seg selv diskuteres, all den tid helseforetakene er ment å skulle være autonome størrelser på en armlengdes avstand fra myndighetene.

Det forteller imidlertid om vekten Stortingets flertall legger på å tilby et godt, spredt og forutsigbart fødetilbud her i landet.

I NRKs Dagsnytt18 onsdag hevdet klinikksjef Georg Johnsen at det ikke er avstanden i tid til nærmeste fødeavdeling, men fagligheten kvinnene blir møtt med når de kommer fram, som er avgjørende for barseltrygghet i Norge.

Her ligger striden for mange kvinner som er opptatt av forutsigbarhet og trygghet i en sårbar situasjon. Molde og Kristiansund er ikke langt fra hverandre, men for dem som bor i ytterkantene og må belage seg på både ferjer og bil, er det knyttet stor usikkerhet til fødselen.

Det er krevende å rekruttere nødvendig fagkompetanse og helsepersonell på alle nivåer til mindre sykehus. Klinikker og avdelinger i landet kjenner utfordringen. Flere fødeavdelinger stenger om sommeren for å kunne avvikle ferie for de ansatte.

Bunadsgeriljaen har imidlertid undersøkt Helsedirektoratets og helseforetakenes behovsvurderinger. Den viser at det ikke er nasjonal mangel på gynekologer og at rekruttering ligger over gjennomsnittet. De mener direktører og styreledere bruker bekymringen over manglende ansatte som argument for å stenge fødeavdelinger og at helseforetakene gjør seg avhengig av vikarer for å holde grunnbemanningen og lønnskostnadene nede.

Saken ligger på helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) bord. Det er hennes ansvar å sørge for at regjeringen gjennomfører det Stortinget har bestemt: At det skal opprettholdes to fødetilbud i denne regionen minimum inntil 2025.

Til syvende og sist sitter helseministeren med ansvar for at sykehusene kan ha stabil bemanning og faglig forsvarlighet i sitt helsetilbud. Statsråd Kjerkol kan vanskelig gå tilbake til Stortinget og si nasjonalforsamlingens vedtak om Kristiansund ikke kan gjennomføres.