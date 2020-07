Da SSB i juni presenterte en nedgang i norske klimagassutslipp fra 2018 til 2019, jublet både statsminister Erna Solberg og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn. I ettertid har Klassekampen vist at produksjonsstans en periode ved blant annet Mongstad og økt bruk av palmeolje til biodiesel er blant årsakene til at utslippene gikk ned.

Rotevatn viser i Klassekampen til at det ikke er uvanlig med produksjonsstopp, og at det er summen av klimagassutslipp som er det interessante. Rotevatn har et poeng, men særlig godt er det ikke om nedgangen ikke viser at det ligger varige kutt til grunn.

Paradoksalt fungerer også denne måten å telle utslipp på slik at det er en fordel å flagge ut industri og produksjon fra Norge. Om det er vaskemaskiner, klær, mat eller smarttelefoner – vi importerer svært mye av det vi forbruker. Ansvaret for klimagassutslippene importerer vi derimot ikke; de forblir i Kina, Bangladesh, Indonesia eller Tyrkia.

Når velstående, vestlige økonomier flytter ut produksjon av varer, flytter vi også utslipp. Transport av varer til Norge og internasjonale flyreiser nordmenn gjør, er heller ikke med. Slik kan vi også tåkelegge det reelle klimaavtrykket vårt. I dette regnskapet ville det telle positivt om vi la ned all produksjon av melk og kjøtt fra kyr, geiter og sauer i Norge, og heller importerte kjøtt- og meierivarer uten å gjøre noe med forbruket vårt.

Selvsagt skal vi jobbe for å redusere klimagassutslippene. Men vi må ta med det store bildet når vi skryter av reduserte klimagassutslipp. Er det reelle og varige endringer som ligger bak? Har reduksjonen av klimagassutslipp i Norge ført til høyere utslipp i andre land? Det er viktige spørsmål å ha i mente.

Vi bør også gjøre som svenskene. Det svenske Naturvårdsverket regner ut ikke bare klimautslippene innenfor Sveriges grenser, men også hva klimaavtrykket av svensk totalforbruk er. Utslippene innenfor landets grenser var 53 millioner tonn i 2017. Utslippene utenfor grensene som skyldes svenskenes forbruk, var 63 millioner tonn.

Tallene fra Sverige viser hvor viktig det er å ha et overblikk over våre totale utslipp. Overfor Klassekampen peker leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender at Kinas utslipp av klimagasser "henger sammen med at de produserer varer for oss". At Cicero-forsker Glen Peters avviser tanken på et forbruksbasert klimaregnskap, er overraskende. Han mener det blir for komplisert å regne ut de konkrete utslippene, fordi hver eneste flyreise og vare må spores.

Men når utslippene fra internasjonale flyreiser ikke blir registrert i noen lands klimagassutslipp, viser det hvor store mørketall det er i de reelle klimagassavtrykkene våre. Derimot blir det enklere å argumentere for å kutte norsk biff, slik Cicero til tider gjør, enn å kutte klimauvennlige ferieturer til Thailand.