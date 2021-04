Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er over fire år siden Landbruks- og matdepartementet (LMD) startet en gjennomgang av spredegrensene for husdyrgjødsel, for bedre utnytting av næringsstoffer, redusert avrenning og økt klimaeffektivitet.

Husdyrmøkk er en god kilde til nitrogen for planter på åker og eng. Høy tilførsel av nyttbar nitrogen gjennom husdyrgjødsel gir imidlertid også et overskudd av fosfor.

Som fire Nibio-forskere skriver her i avisen, har jorda i de mest husdyrtette områdene fått et høyt innhold av lett oppløselig fosfor, som følge av mange års hard gjødsling. Denne jorda kan frigi fosfor til miljøet, i form av avrenning.

Miljødirektoratet har foreslått en årlig maksgrense på 2,1 kg fosfor per dekar. Det kan gjøre at 5000 gårdsbruk har for lite areal til å få spredt all husdyrgjødsla si, og må kjøre langt for å få spredt den på noen andres innmark. Mange bønder vil også, når det blir mindre husdyrgjødsel på egne jorder, måtte kjøpe mer mineralgjødsel for at plantene skal få nok nitrogen.

Bak tallene og grensene står et fundamentalt forhold som verken jordbruket eller samfunnet kan se bort fra: Forholdet mellom areal og produksjon.

Kombinasjonen av flere dyr og høyere ytelse per dyr gjør at stadig større mengder næringsstoffer må fraktes inn til de husdyrtette områdene langveisfra, som kraftfôr. Denne næringen gjør det mulig å holde flere dyr enn arealgrunnlaget tilsier. Når restnæringen må ut av møkkakjelleren, blir det problemer.

Dette er en utvikling staten har lagt til rette for, gjennom kvoteutvidelser, tilskuddsendringer og subsidier som stimulerer til stordrift og kraftfôrbruk. Da går det ikke an å komme med innstramming av gjødselregelverket i ettertid - og la den enkelte bonde ta prislappen.

Det finnes botemidler. Et skjerpet gjødselkrav vil gjøre det mer aktuelt å kjøre møkka i husdyrtette områder til biogassproduksjon, eller å separere vann og gjødsel (storparten av husdyrgjødsla er vann). Men dette krever aktive statlige bidrag.

Gjødselregelverket må være faglig basert. Det bør ta hensyn til de betydelige naturgitte variasjoner vi har i vekstsesong og produktivitet: Arealer på Jæren, som gjerne gir både 3 og 4 avlinger, tåler mer fosfor enn arealer på Røros som gir én avling. Viser jordprøver at bondens jorder tåler mer gjødsel, kan ikke regelverket nekte henne å gjødsle.

På lengre sikt må norsk husdyrhold bringes mer i harmoni med arealgrunnlaget. Dyreholdets bærekraft og legitimitet henger sammen med arealbruk. Vi må spre husdyra.

Jord- og vannprøver lyver ikke. Norsk jordbruk kan ikke sende stadig mer næringsstoff på avveie.