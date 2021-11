Hun fisker. Bli vant til det

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I høst er det avslørt at fiskeriyrket har store problemer med trakassering på arbeidsplassen og mangel på likestilling mellom kjønnene. Fisker Susanne Mortensen tente debatten med sin kronikk på NRK Ytring, "Feil kjønn ombord".

Det er forstemmende at Fiskarlaget skal ha mottatt varslinger om psykisk mobbing av kvinnelige fiskere helt tilbake til 1980-tallet, uten at det er tatt tilstrekkelig tak for å bedre arbeidsmiljøet. Det gjør ikke saken bedre - eller ryddearbeidet enklere - at Norges Fiskarlag ikke har noen kvinner i styret.

Det er sammensatte årsaker til at slike strukturer fortsatt finnes. Kun tre prosent av dagens fiskere er kvinner, det er dermed ingen tradisjon for kvinner i styrer og ledelse. Det er vanskelig å være den første. Menn rekrutterer menn og kvinner sier kanskje nei. Det er tungt å være pionerer.

Alice Roseth Helleberg er fisker sammen med mannen Kurt Inge Helleberg på Ølberg i Sola i Rogaland. Hun har sett hvordan kvinner er blitt behandlet på sjøen. Hun er selv sentralstyremedlem i Kystfiskarlaget og nestleder for Sørvest Norges Kystfiskarlag.

Hun har stiftet organisasjonen «Hun Fisker», for å få bukt med kjønnsdiskriminering og trakassering. Med seg har hun nettopp Mortensen og Ida Marie Garpe, som har stått fram med sine historier.

Den frivillige organisasjonen skal være av og for kvinner, men er ikke ute etter særordninger. Målet er å bedre holdningene og arbeidsvilkårene for kvinner, samt like rettigheter for begge kjønn.

– Det er et tungrodd system og liten politisk vilje til å ta et ordentlig grep, sier Helleberg.

Bjørnar Skjæran, fiskeriminister fra Ap, og Anette Trettebergstuen, likestillingsminister fra samme parti, har imidlertid reagert sterkt på historiene som er kommet.

Den nye regjeringa må legge press på fiskerinæringa, hvis ikke bransjen selv makter å endre gamle strukturer, bli kvitt utdaterte og skadelige holdninger og ta likestilling på alvor.

På sjøen som i resten av yrkeslivet er trakassering og mobbing på arbeidsplassen brudd på Arbeidsmiljøloven. Det har både arbeidsgiverne, organisasjonene og myndighetene ansvar for og plikt til å ta tak i.

Formodentlig har bransjen fått en øyeåpner, slik at opprydning og holdningsendring kan skje på flere nivåer. Norges Kystfiskarlag har bedt myndighetene iverksette en nasjonal kartlegging av omfanget av mobbing og seksuell trakassering i næringa.

Det er vel og bra, men de historiene som allerede har kommet fram er i seg selv mer enn nok til at hver enkelt fisker - som selv har ei mor, ei søster eller en kjæreste - gå i seg selv og endre egen oppførsel.