Høyres bompenge-stunt

Det nærmer seg valg i fylker og kommuner. Samtidig ser det ut til å nærme seg bompenge-konflikt internt i den blå regjeringa.

Dess mer Frp synker på meningsmålingene, dess viktigere blir det nok for Frp å snu Solberg-regjeringas bompenge-politikk – og få en bompenge-seier å vise fram. Frp har som kjent brutt alle sine tidligere løfter til velgerne om at bompengene skulle fjernes fra Norges overflate.

Venstre og KrF sier til Dagbladet at de er urokkelige. De vil slett ikke forhandle om bompenge-endringer. Granavoldenerklæringen og Nasjonal transportplan skal ligge fast. Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier det er «helt umulig» for KrF å være med på å endre en halvt år gammel regjeringsplattform før valget.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understreker på sin side at «vi må få til løsninger som gir innbyggerne lavere bompenger», og Frp-leder Siv Jensen har lovet sitt landsstyre en bompenge-seier i god tid før valget.

Det mest originale, og antakelig det frekkeste, bompengeutspillet står Høyres Torbjørn Røe Isaksen for. Han har kommet til at bompengeopprøret ikke handler om bommer. «Det er ikke bommene som er problemet for folk, men at det koster penger», sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagbladet tirsdag. Og ikke nok med det.

Torbjørn Røe Isaksen er kommet til at bompengeopprøret er bra for Høyre.

Resonnementet er at bompengeopprøret ikke handler om bompenger, altså verken om bommer eller om penger. Bompengeopprøret er et symptom på at folk vil ha lavere skatter og avgifter, ifølge Isaksen. Og fordi Høyre er det partiet som vil ha lavere skatter og avgifter, så er jo Høyre partiet for alle som vil ha lavere skatter og avgifter. Ergo: Høyre er partiet for velgere som er imot bompenger.

Høyre-statsråden formulerer det slik i Dagbladet: «Bompengedebatten handler om at vi har nådd et metningspunkt for hvor mye skatter og avgifter folk er villig til å betale. Og jevnt over betyr en stemme på Høyre lavere skatter og avgifter, og en stemme på venstresida det motsatte. Dermed har vi en situasjon som passer Høyre.» Satser Røe Isaksen på at resonnementet passerer «lenger ute på landet»?

For det første, så gir Høyre mest skattelette til de rikeste blant oss. Skatteletten er blant annet finansiert med oljepenger. Naturlig nok forbindes Høyre mer med betydelig økning i oljepengebruken enn med lavere skatter og avgifter for folk flest.

For det andre, så har Høyre hatt statsministeren de siste seks åra – mens bompengeavgiftene har skutt i været.

For det tredje, så går det selvsagt fint an å være motstander av usosiale bompenger – og samtidig tilhenger av skatteøkninger som kommer fellesskapet til gode.

Oppsummert Prøver seg 1 Høyres Torbjørn Røe Isaksen hevder at en stemme på Høyre er en stemme mot bompenger, mens en stemme på venstresida er det motsatte. Frekk 2 Næringsministerens resonnement kan være det mest originale i bompenge-debatten, og antakelig det frekkeste. Høyres avgiftsøkninger 3 Bompengeavgiftene har økt kraftig mens Høyre har hatt statsministeren, mens de rikeste av har fått den største katteletten.