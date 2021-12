Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Allerede 23. februar i år fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen umiddelbart foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med ekstraordinært høye strømutgifter, og raskt komme tilbake til Stortinget på egnet måte."

Regjeringa svarte i flere omganger. I et brev til Stortinget 26. mars, skriver daværende finansminister Jan Tore Sanner (H): "I lys av utviklingen i kraftpriser etter at anmodningsvedtaket ble fattet, er det etter min vurdering ikke behov for ytterligere, umiddelbare tiltak for å avhjelpe situasjonen."

I revidert nasjonalbudsjett i mai i år, gjentok regjeringa avvisningen av Stortingets pålegg om å utarbeide tiltak mot høye strømpriser: "Departementet mener etter en samlet vurdering at det ikke er behov for ytterligere tiltak for å avhjelpe situasjonen".

Høyre-representant i Stortingets energi- og miljøkomité, Nikolai Astrup, sier til NRK at det i mai var umulig å vite at strømpris-krisen skulle "dra seg til så mye". Astrups kommentar er underlig, av flere grunner.

Annonse

For det første, så skal ei regjering følge opp Stortingets vedtak. Stortinget hadde særdeles gode grunner for å være opptatt av å forberede tiltak mot urimelig høye strømpriser i februar. Likevel satte finansministeren og Solberg-regjeringa seg nonchalant over Stortingets anmodning.

For det andre, så foreslo Solberg-regjeringa selv å åpne for å søke høyere bostøtte for å hanskes med strømprisene. Det vitner om at også Solberg-regjeringa skjønte at de av oss med den aller svakeste økonomien, måtte få hjelp. Samtidig ignorerte de altså Stortingets pålegg om å vurdere andre tiltak – som skulle komme flere av oss til gode.

Ap-Sp-regjeringa har kommet med strømtiltak med en prislapp på rundt 10 milliarder kroner. Den siste strømtiltakspakka ble vedtatt i Stortinget uka før jul.

Samtidig forsøker opposisjonen å etablere et bilde av ei regjering under press der kaoset rår. Denne retorikken/strategien fra høyresida blir enda mer urimelig på bakgrunn av Solberg-regjeringas trenering av Stortingets pålegg om å forberede tiltak mot de høye strømprisene fra februar i år.

"Hadde de (Solberg-regjeringa, red.anm.) gjort jobben sin i vår, ville vi nå ha møtt strømkrisen med en hel meny med strømtiltak vi kunne satt i verk", sier Sp-representant i Stortingets finanskomité, Geir Pollestad. Og det har Pollestad helt rett i.

Det er gode grunner til å spørre om Solberg-regjeringa trenerte Stortingets vedtak ut fra motstand mot strømstøtte til alle, eller for å gi en Ap-Sp-regjering det verst tenkelige utgangspunkt. Uansett viser treneringen av Stortingets påbud en arroganse ut over det akseptable.