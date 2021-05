Høyrepartiene endrer EØS

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Mandag behandler Stortinget EUs fjerde jernbanepakke. FrP har bestemt seg for å stemme ja, og sørger dermed for flertall. Det er knapt noen overraskelse. "Vi mener jo at det er bra med konkurranse på jernbanen", sier Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB.

Dermed sørger Frp også for at premissene for EØS-avtalen endres dramatisk.

Jernbanepakka innebærer at myndighet over norsk jernbane overføres direkte til EUs organer. Det er i strid med det såkalte topilarsystemet, som EØS så langt har vært basert på. En egen EFTA-pilar i EØS skulle formelt sikre EFTA-landenes suverenitet.

På jernbaneområdet åpner altså høyrepartiene for EUs overnasjonalitet i Norge. EUs jernbanebyrå ERA får myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. EU-domstolen er klageorgan. Makt overføres til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og til en domstol der Norge ikke har dommere.

"De eneste som tjener på en jernbanepakke som svekker EFTA-pilaren i EØS, er de som ønsker enveisbillett til EU. Og dit er det bare et mindretall blant nordmenn og islendinger som vil", sier leder i Nei til EU, Roy Pedersen.

Forutsetningen for hele EØS-avtalen er som kjent at den skal være mellomstatlig, og ikke overnasjonal som et EU-medlemskap. Frp har likevel ingen prinsipielle innvendinger. Bård Hoksrud viser til Høyesterett. Men Høyesterett er ikke spurt om – og har heller ikke vurdert – konsekvensene av at jernbanepakka undergraver topilarsystemet i EØS.

I jernbanepakke 4 finnes det altså ikke engang et skinn av mellomstatlighet. Det bør bekymre nordmenn og islendinger som ser på EØS-avtalen som et "nasjonalt kompromiss" og et varig alternativ til EU-medlemskap, slik for eksempel KrF så langt har gjort.

Motstandere av norsk EU-medlemskap får demonstrert hvor lite resultatet av to folkeavstemninger betyr for Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt sier nei til jernbanepakka. Også MDG har så langt signalisert motstand. Men høyrepartiene har flertall i Stortinget.

Og Høyesteretts hovedkonklusjon i betenkningen om jernbanepakka, er at stortingsflertallet kan avgi "lite inngripende" myndighet til EU på jernbaneområdet med simpelt flertall – fordi stortingsflertallet har avgitt suverenitet med simpelt flertall så mange ganger før. Men Høyesterett gir ikke stortingsflertallet noen blankofullmakt til å overkjøre mindretallet i enhver sak som handler om avgivelse av myndighet direkte til EU.

Frp sørger altså for at EUs organer får rådighet over norsk jernbane. Om en skal tvinge seg til å se noe positivt ved det, må det være at Frp enda en gang er avkledd i EU-saken – i god tid før stortingsvalget.

Velgere som er prinsipielle motstandere av norsk EU-medlemskap, eller tror på EØS som et mellomstatlig "nasjonalt kompromiss", bør ikke stemme på Frp.