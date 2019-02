Høyre vurderer grunnrente

Høyres landsmøte 13. til 15. mars skal etter planen vedta en resolusjon om lokal verdiskaping. Innstillingen er delt: Et mindretall i sentralstyret vil at partiet skal vurdere en ny skatt på oppdrett og havbruk. Vi ønsker debatten velkommen.

Oppdrettsnæringen har fått tilnærmet gratis tilgang til verdifulle fjordressurser. Er det rett? spør Høyres sentralstyremedlem Hanne Alstrup Velure. Hun er ordførerkandidat i Lesja kommune i Oppland, der bruk av naturressurser står sentralt.

Velure leder også Utmarkskommunenes sammenslutning. Sammen med Oslo Høyres Grethe Horntvedt vil Velure ha partiet med på å vurdere grunnrenteskatt på havbruk.

Velure er redd for å høres næringsfiendtlig ut. Det er det ingen grunn til. Her i landet stiller vi krav til næringsaktivitet.

Det er hevdvunnen skikk at næringer som tjener på å bruke fellesskapets ressurser, skal betale for det. Det er ingen grunn til å stanse ved vannkraft- og oljeindustrien, næringene som per i dag betaler grunnrenteskatt.

Kritikerne hevder at lokalsamfunnene bør være fornøyd med å få arbeidsplasser og skattinntekter fra disse. Men oppdrett og gruvevirksomhet er næringer med relativt lav sysselsetting, målt mot kapitalbinding og naturinngrep.

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen mener det er galt å "ekstrabeskatte" næringer med høyt potensial. Det virker ulogisk. I Norge skatter vi etter evne. Regnskapene til oppdrettsselskapene, og formuene til eierne, vitner om relativt god skattevne.

Nordsjøen er en fjern allmenning ute i havet. Gruvedrift, vindmøller og oppdrettsanlegg synes, høres og luktes i distriktskommunene. Lokalbefolkningen vil merke de negative effektene av inngrepene på kroppen. Eierskapet og avkastningen vil ofte havne utenbygds, samtidig som aktiviteten vil øke statens inntekter.

Velure mener lokal beskatning av naturressursbruk må til for at kommunene skal ønske oppdrettsanlegg, mineralutvinning og vindkraft velkommen. Det samme har Landssammenslutninga for norske vindkraftkommunar (LNVK) understreket.

1. november i år kommer innstillingen fra regjeringsutvalget som skal vurdere beskatning for havbruksnæringen. Det er å håpe at utvalgets arbeid er starten på en allmenn grunnrentebeskatning.

Denne avis vil ta hele Norge i bruk etter oljen. Det vil ikke skje uten aktiv deltakelse fra folket som bor i og ved ressursene. Det skal de ha igjen for. Det har folk i Høyre skjønt.

Oppsummert Betimelig 1 Høyre diskuterer grunnrenteskatt for de som i dag bruker fjordene gratis. Det er lurt. Paralleller 2 De som bruker naturressursene vannkraft og olje betaler for det. Vi har mange andre naturressurser også. Det grønne skiftet 3 Fastlands-Norge må tas i bruk, og det må skje lokalt. Da må lokalbefolkningen få noe igjen.