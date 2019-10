Høyre-politikere protesterer mot sentralisering

I et innlegg i Nationen går ti Høyre-politikere – ni stortingsrepresentanter og et sentralstyremedlem – ut mot Domstolskommisjonens forslag om å redusere antall tingretter fra 60 til 22. «Domstolsstruktur kan ikke løsrives fra all mannen politikk!», skriver Ingjerd Schou, Elin Agdestein, Hanne Alstrup Velure, Solveig Sundbø Abrahamsen, Olemic Thommessen, Jonny Finstad, Norunn Tveiten Benestad, Liv Kari Eskeland, Marianne Synnes Emblemsvåg og Michael Tetzschner.

Det er gledelig – og viktig – at Høyre-politikere deltar så tydelig i protesten mot nedleggelsen av tingrettene. Det står respekt av at de ti Høyre-politikerne legger vekt på viktige prinsipper, og står opp mot Solberg-regjeringas utnevnelse av en kommisjon med «uheldig sammensetning»: «Sammensetningen av utvalget, uten representanter for lokale tingretter, er uheldig. Det kan være årsaken til at man uten videre kobler størrelse og kvalitet. Imidlertid er det slik at flere mindre tingretter driver kvalitativt godt faglig sett og effektivt», skriver de.

Høyrepolitikerne kommer stort sett fra distriktene, men også Oslo Høyres Michael Tetzschner har skrevet under de prinsipielle innsigelsene: «Høyre er et seriøst styringsparti, vi er opptatt av å være et bredt favnende parti som ivaretar den helhetlige politikken for både bygd og by. Vi er opptatt av at staten må opptre enhetlig og helhetlig. Strukturelle grep i én sektor må understøtte de overordnete politiske føringene og ikke kun ha syn for snevre sektorinteresser. Arbeidsplasser, av den type kompetanse som en domstol innehar, er viktig i et lokalsamfunn. Tap av viktige kompetansearbeidsplasser og forlenget reisetid for alle som er en del av domstolsapparatet er uønskede konsekvenser», skriver de ti.

Det er så vi kan ane den verdikonservative arven fra høyrefolk som Francis Sejersted og Georg Apenes. Det er sjelden kost under Erna Solbergs ledelse – når Høyre-politikken først og fremst handler om liberalisering og sentralisering.

Etter at Solberg-regjeringa lenge har brukt klisjeer som «bærekraftige velferdskommuner» som forsvar for massiv sentralisering, er de ti Høyre-politikernes bruk av utropstegn forfriskende: «Vi er sterkt uenige i konklusjonene til Domstolkommisjonen. Det synes som utvalget har hatt nærsyntbrillene på og viser mangel på forståelse for betydningen av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse. Utvalgets forslag vil slik de fremstår være et brudd på samfunnskontrakten og innebære en dramatisk omlegging av domstolsstrukturen som ikke tar inn over seg det politiske samfunnsoppdraget. Det var ikke i ekspertutvalgets mandat, men det er til gjengjeld i politikernes mandat fra folket!»

Vi slutter oss til: Det er absolutt stortingsrepresentantenes ansvar å stoppe massiv nedleggelse av norske tingretter!

