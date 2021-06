Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Vårens jordbruksopprør og -oppgjør har utløst en het debatt omkring investeringsmidlene i jordbruket. Investeringer er avgjørende for blant annet å få skiftet ut gamle båsfjøs med nye løsdriftsfjøs.

Men investeringsmidlene krever også at bonden stiller egenkapital. Denne kapitalen får liten eller ingen avkastning – dersom normale økonomiske prinsipper skal legges til grunn. I tillegg må bonden som regel sette seg i dyp gjeld.

I dag beskrives inntektsevnen i jordbruket uheldig uklart og ulikt alt annet næringsliv, ved at kapitalinntekt og arbeidsinntekt sauses sammen. Det er bra at staten og bøndene er enig om at det tildels utdaterte grunnlaget for jordbruksforhandlinger skal revurderes.

Bondeopprøret vil ha stopp i investeringer inntil prinsippene for bøndenes kapitalavkastning og inntektsberegning blir ordnet opp i.

Lederen i Vestland Bondelag, Anders Felde, kaller utspillet for "skivebom", og vil heller øke investeringstilskuddene.

– Det er kapitalkostnadene som er i ferd med å knekke oss, seier Felde.

Det er en høyst tvilsom påstand. Rentene er rekordlave. Hovedproblemet til norsk jordbruk er den langsiktige fallende lønnsomheten. Lønnsomme næringer investerer sjøl. Investeringsstøtten er ingen medisin mot dårlig lønnsomhet, den bare lindrer et symptom.

Distriktssjef for Landkreditt Bank Sørvest, Peder Skåre, oppfordrer i fagbladet Norsk Landbruk til mer realisme i investeringsplanene. Han får planer for nye fjøs i timillionersklassen, der forutsetningen er lønnsinntekt ved siden av.

Det er avgjørende for norsk landbruk at folk med pågangsmot investerer. Det har imidlertid mye for seg, både for den enkelte bonde og for næringen sett under ett, å roe ned investeringsiveren nå.

Anders Felde advarer mot de signalene en investeringsstopp vil sende. Men hvilke signaler sender investeringsiveren i landbruket (1,2 milliarder omsøkt bare i år) til forbrukere og politikere?

Friske og/eller hodeløse investeringer i jordbruket bidrar til å tilsløre hvor dårlig økonomien i næringen egentlig er. Tre av fire i opinionen støtter Bondeopprøret. Hva skjer med støtten når bøndene står i kø for å investere?

Ingen næring kan i lengden overleve uten investeringer. Ingen næring kan heller i lengden overleve med investeringer som bygger på at arbeidskraft og kapital ytes på dugnad.

Vi imøteser enhver investering i norsk landbruk som skjer ut fra realistiske forutsetninger om fremtidig inntjening OG kapitalavkastning.

Et tilskuddssystem som utløser urealistisk naiv investeringslyst, og låser satsingsvillige bønder til gjeld og dobbeltarbeid, er en pengesmurt dødsspiral for norsk jordbruk.