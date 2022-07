Hjerteskjærende kamp om matjord

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

På Nationen.no tirsdag, kunne vi lese at blant urfolk i Guatemala (over 40 prosent av befolkningen), så lever 79 prosent i fattigdom. I noen områder er 70–90 prosent av barna underernærte.

I reportasjen besøkes landsbyen Buena Vista, sørvest i Guatemala. Der bor det rundt 900 mennesker. De fleste er dagarbeidere på gårder. Den lovpålagte minstelønnen er rundt 120 kroner per dag, men i realiteten tjener mange bare 25 kroner dagen.

Ingen eier egen jord. Så å si alle barna lider av underernæring. Ofte har de ingen ytre tegn på underernæring, men den mentale og fysiske utviklingen hemmes. Barna slutter å vokse. Immunforsvaret er svekket.

"Jeg ser bare én løsning – at vi får et stykke jord der vi kan dyrke våre egne avlinger", sier moren til et av de underernærte barna.

I en annen landsby møter vi Marco. "Skal jeg ha jord å dyrke, må jeg leie det av en grunneier. Det er umulig. Alt jeg tjener går til å kjøpe mat", sier han.

Mange viser til at roten til all underernæringen er en sterk sentralisering av eierskapet til jorda. Hele 65 prosent av landets mest fruktbare matjord eies av 2,5 prosent av befolkningen.

Arbeidet for urfolks rettigheter i Guatemala ser dessverre ut til å stå i stampe. Det er 30 år siden (1992) at Rigoberta Menchú Tum fra Guatemala fikk Nobels fredspris for sitt arbeid for sosial rettferdighet og forsoning mellom landets forskjellige etniske grupper, og for anerkjennelse av urfolks rettigheter.

I Guatemala går altså kampen om matjorda fortsatt på liv og helse løs. Det har den gjort i hundrevis av år.

Den urimelige fordelingen har røtter fra 1520-tallet, da Spania erobret området. De spanske nybyggerne beslagla jord – som forble i hendene på etterkommerne deres etter at Guatemala ble uavhengig i 1839. Fra slutten av 1800-tallet erobret American United Fruit Company stadig mer land.

Etter revolusjonen i 1944 ble det igangsatt en jordreform med sikte på mer rettferdig fordeling av jorda, men den ble stoppet av et militærkupp i 1954. Reformen, kampen om matjorda, var en av hovedårsakene til borgerkrigen som brøt ut i 1960. Både innenlandske godseiere og utenlandske økonomiske interesser var utfordret. Krigen varte helt til 1996. 200.000 tusen liv gikk tapt i kampen om matjorda.

Fra høsten 2019 til høsten 2020 doblet antallet barn rammet av akutt underernæring seg, ifølge Unicef. WFP anslår at 2,5 millioner guatemalanere nå lever i akutt matusikkerhet.

Tilstanden i Guatemala er hjerteskjærende. Det minste vi kan gjøre i Norge, er å gi bistand. Og slutte med å bygge ned vår egen matjord.