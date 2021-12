Hjerneflukt fra distriktene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det mangler mer enn 2000 spesialsjukepleiere i Norge, ifølge Navs bedriftsundersøkelse for i år. I det hele tatt mangler norske virksomheter til sammen 46.000 ansatte. Nesten halvparten av dem er innenfor helse, pleie og omsorg, samt bygg og anlegg.

Helse Førde bruker nå økonomiske muskler for å tiltrekke seg nødvendig fagkunnskap. For å få tak i operasjonssjukepleiere til sjukehuset i Lærdal, lokker HR-direktør Arne Skjelten med 100.000 kroner i «signeringsbonus» hvert år.

Pengene er ren bonus, uten krav om at sjukepleierne bosetter seg i bygda eller binder seg til sjukehuset over tid, sier Skjelten til nrk.no. Men det er nødvendig når halvparten av operasjonssjukepleierne nærmer seg pensjonsalder.

Før helga arrangerte Norsk Sykepleierforbund sin store sykepleierkongress der temaene strakte seg fra prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, kostnader og kvalitet ved norske sykehus, skolehelsetjeneste og hjemmesykepleie, utdanning, arbeidsmiljø og turnus.

Det ble også diskutert erfaringer fra pandemien, og arbeidsbelastningen for sjukepleiere under covid-19. Høyst relevante temaer når vi vet at to år med pandemi har gjort hverdagene og arbeidssituasjonen i helsevesenet svært krevende.

Annonse

Mange har sluttet - og vurderer å slutte. Det er alarmerende når det allerede mangler omkring 7000 "vanlige sjukepleiere" og nettopp denne yrkesgruppa er særlig vanskelig for kommunene å rekruttere og få tak i nok av.

Til tross for nedleggingstrusler og kostnadskutt har sjukehuset i Lærdal overlevd og oppleves som viktig for lokalsamfunnet i tidligere Sogn og Fjordane fylke, nå Vestland.

Når operasjonssjukepleiere - eller leger og lærere - blir et knapphetsgode, tenderer kvalifiserte fagfolk til å bli sentralisert. De samles på de store sjukehusene i sentrale strøk.

Det foregår altså en hjerneflukt fra bygdene og det blir dyrere og dyrere å drifte distriktene når man må ty til ulike økonomiske motivasjonstiltak eller kreative "bestikkelser".

Utsatte operasjoner og pasienter som ikke får nødvendig behandling er et voksende problem når rundt halvparten av operasjonssjukepleierne nærmer seg pensjonsalder i løpet av de nærmeste fem årene. Mange kommuner har satt iverk tiltak for å rekruttere.

Varige løsninger avhenger imidlertid av annet enn bonuser og gaver. Utdanning av flere og utdanning i distriktene er sentralt. Vedvarende lønnsløft, hele stillinger og en turnus som harmonerer med familieliv er de viktigste grepene.

Politikerne, med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i spissen har en jobb å gjøre for å sikre gode arbeidsforhold for kvalifisert helsepersonell og gode helsetjenester for alle.