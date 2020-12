Hjelp restaurantene

Flere deler av næringslivet går godt, andre sliter tungt etter 8 måneder med koronatiltak, restriksjoner og nedstengning.

Norsk matproduksjon klarer seg relativt bra, også takket være forhandlingsinstituttet og landbrukets plass på statsbudsjettet. Forbrukernes matimport går ned, og omsetning av norsk mat øker. Det tjener også den hjemlige industrien på.

Vi spiser imidlertid mer av maten hjemme. Noen restauranter har stengt, andre holder åpent - med røde tall som jevnlig gjest i regnskapene. Profilerte restauratører som Bent Stiansen har stengt flere restauranter.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen har advart: Oslos restaurant- og uteliv står i fare for å bli kraftig redusert uten krisehjelp fra regjeringen.

Johansen har et poeng. Også matkultur er kultur. Der musikere, teatre, kunstnere og museer får særskilt støtte, må restaurantene ta til takke med ordinære krisetiltak.

Vi er i det som bruker å være høysesong for restaurantene. Men mange står tomme. Noen har stengt, andre holder åpent med begrenset meny eller åpningstid.

Mange restauranter i bygd, men særlig i by markedsfører seg aktivt med at de bruker norske råvarer. Det er disse restaurantene som praksisutdanner de kokkene som bringer Norge heder i internasjonale kokkekonkurranser. Det er disse restaurantene som åpner smaksløkene for hvor god norsk mat egentlig er, og hvor mye som står på spill med norsk matproduksjon over hele landet.

Kulturlivet nyter godt av statlige støtteordninger. Det faktum at restaurantene også er næringsliv bør ikke diskvalifisere matkulturen fra støtte fra kulturminister Abid Rajas (V) portefølje.

Mange av oss har beholdt jobb og inntekt, og har mer å rutte med nå før jul, på grunn av at mange kostnader er falt bort som følge av pandemien og de reguleringer som følger med.

Mens regjeringen grunner på støtte til restaurantnæringen kan hver enkelt av oss bidra til å bevare norsk matkultur: Dropp kebaben, pizzaen, burgeren og annen hurtigmat.

Ta turen til en restaurant, i så store grupper som koronafornuften og regelverket tilllater. Velg en restaurant som legger sin ære i å praktisere norsk matkultur gjennom råvarer, tilberedning, meny og presentasjon. Om den ikke serverer alkohol på grunn av koronarestriksjoner, finnes det gjerne norsk sider eller alkoholfritt øl å drikke der.

Mange av oss er opptatt av norsk matkultur rundt kjøkkenbordet nå før jul. Det samme bør vi være rundt restaurantbordet.