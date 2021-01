Historisk oppslutning om Sp

Med 22,6 prosent på Nationens januarmåling, kan Sp notere den beste målingen i partiets historie. Mens Ap når bunnen med 17,5 prosent, den laveste oppslutningen noen gang i Norfaktas målinger. Høyre er landets største parti, med 24, 3 prosent oppslutning.

Årsakene til Sps framgang er sammensatte. Det er liten tvil om at Sps troverdighet i distriktspolitikken veier tungt. Samtidig handler Sps framgang om langt mer enn distriktspolitikk. Partiet har fått betydelig økt tilslutning i sentrale strøk. Sps arbeidsmarkeds- og fordelingspolitikk har nok også slått inn.

Så kommenterer også partileder Trygve Slagsvold Vedum målingen slik i Nationen: "Vi har vært så tydelig på det med å sikre arbeidsplasser til folk. Vi har fått veldig mange ny medlemmer i Akershus, Romerike og Oslo, hvor folk har blitt rammet hardt av den høye ledigheten. Mange som jobber i restaurant, luftfart eller reiseliv tar faktisk kontakt. Det er folk som tar kontakt hele tiden. Flere og flere ser på Senterpartiet som et verktøy for dem." Rekordoppslutningen tyder på at Vedum har rett i det.

Sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden, da Ap fikk 27, 4 prosent, så har Ap altså falt med rundt 10 prosent i Nationens og Klassekampens januarmåling.

Valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener at et valgresultat i tråd med denne meningsmålingen, kan gi store konsekvenser ved en eventuell rødgrønn regjeringskoalisjon. Et slikt styrkeforhold blir "mye, mye mer krevende" for Ap, sier Aardal. Det er ingen overdrivelse. Tvert imot.

Et valgresultat i tråd med målingen vil medføre betydelige konsekvenser for det rødgrønne regjeringssamarbeidet. Ap har aldri vært i samarbeidsregjering partiet ikke har dominert. Når Sp og SV, som får 8,2 prosents, til sammen nærmer seg dobbelt så stor oppslutning som Ap, kan vi få regjeringsforhandlinger det krever fantasi for å forestille seg.

Det grunnleggende spørsmålet er selvsagt om Ap vil være med i en regjering partiet ikke kan dominere. Helst ikke, antakelig, men Ap kan heller ikke forsvare alternativet langt verre: Fire nye år med høyrepolitikk.

Valgforsker Aardal tviler på om SV vil gå inn i en regjering dominert av Sp. Han viser til at partiene har forskjellige syn i miljø- og rovdyrpolitikken.

Bildet bør utfylles med at SV og Sp står for den samme systemkritikken av EØS, med utgangspunkt i folkestyre og fordeling. Dét gjør selvsagt ikke saken enklere for Ap-ledelsen, som har valgt å innlede valgåret med en ja til EØS-kampanje.

Om valgresultatet viser seg å bli i nærheten av resultatene i vår januarmåling, kan likevel en rødgrønn regjering "legge EØS-avtalen til grunn" – av hensyn til Ap.

Dersom brexitavtalen i praksis viser seg som et godt alternativ til EØS, kan Ap få problemer. Ikke bare med SV og Sp, men med store deler av LO og det som er igjen av egne rekker.