Hilsen til stortingskandidatene

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Enkelte folkevalgte eller regjeringsmedlemmer trekker velgernes tillit langt, til tider for langt.

Tilliten til Solberg-regjeringa fikk seg en knekk da fylker og kommuner ble slått sammen med tvang, uten at regjeringa lyttet til de berørte kommuner og fylkeskommuner. Da Norwegian-toppene tok ut millionbonuser etter å ha fått statlige garantier for å unngå konkurs, gikk det ut over tilliten til næringsminister Iselin Nybø (V).

Da Høyre-statsråd Frank Bakke-Jensen ble utnevnt som ny fiskeridirektør i september i fjor, vakte det høylytt debatt. Han sto ikke på den offentlige søkerlisten, har ingen fiskerifaglig bakgrunn - og hadde heller ikke søkt på stillingen innen fristen. I tillegg var ansettelsesprosessen preget av hemmelighold. Det ble kritisert av Sivilombudsmannen. Og det er gode grunner til å stille spørsmål ved om sittende statsråder skal utnevnes til embetsstillinger av sine kolleger.

Alle folkevalgte og alle regjeringsmedlemmer har et ansvar for å ikke misbruke den tilliten de er gitt av velgerne. Folkestyret er basert på tillit. Mistillit avler politikerforakt. Politikerforakt svekker demokratiet.

Misbruk av tillit skaper naturlig nok overskrifter. Slik må det være. En av pressens viktigste oppgaver, er å "være vaktbikkje". Samtidig som de aller fleste folkevalgte og regjeringsmedlemmer stort sett gjør så godt de kan for å fremme den politikken de har gått til valg på.

Folkestyret er avhengig av at engasjerte politikere stiller til valg og gjør den viktige jobben.

Forrige uke kom Nationen-skribent Inger Johanne Sæterbakk med en viktig påminnelse: "Både vi som veljarar og dei som blir valde av oss har eit ansvar for at demokratiet vårt skal fungere."

Sæterbakk viser til at mange av oss begrenser oss til å bruke engasjementet vårt på internett, til å "like noko eller hytte med neven på internett, eller melde seg inn i ei Facebook-gruppe, skrive under på eit opprop eller legge til ei ny ramme på profilbildet sitt".

Det er viktig å gi uttrykk for sitt syn og sine holdninger, og delta i det politiske ordskiftet på sosiale medier og i avisspalter. Og å sette seg inn i partienes politikk - og avlegge stemme på valgdagen.

Samtidig som det kreves adskillig mer av de folkevalgte. De må til enhver tid sette seg grundig inn i de politiske sakene - for å kunne fatte beslutninger til beste for sine velgere. De står ansvarlig. Og folkestyret er avhengig av at de gjør denne jobben på våre vegne.

Derfor kan det være på sin plass med en hilsen til alle stortingskandidatene. Til "folk som frivillig kler på seg uformeleg tøy med partilogo og brukar ferien på å sykle, reise med båt langs kysten, leve i bubil, besøke menneske og arbeidsplassar, og til å formidle det dei meiner er dei beste løysingane for korleis vi skal drifte samfunnet vårt", som Sæterbakk formulerer det. Lykke til i valgkampen!