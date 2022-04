Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Vi takker Trygve Hegnar for hilsenen onsdag, og kan melde tilbake at alt står bra til. Det står så bra til på våre kanter, at vi kan tilby Hegnar å lese hele Nationen gratis i tre uker. Bare hyggelig.

Alternativt kan vi tilby Nationen i hele ti uker for kun ti kroner. Mindre enn prisen av en halv liter bensin, Hegnar. Er det ikke flott? Fordi du fortjener det. Fortjener en mulighet til å opparbeide kunnskap om både Nationen og om norsk matproduksjon.

Et klokt, gammelt journalistordtak sier at god journalistikk skapes med 80 prosent sakkunnskap og 20 prosent formidling. Visst er det elskverdig å vie vår avis oppmerksomhet i Finansavisens lederartikler, men når sant skal sies (og det skal det jo i en avis), skjemmes artiklene ofte av manglende kunnskap.

«Hver eneste dag, på hver eneste side, kan bøndenes egen næringslivsavis, Nationen, fortelle hvor ille bøndene har det. Norges Bondelags leder, Bjørn Gimming, griner og snufser og griner. Vi kan glede bøndene og våre lesere med at det hele er en stor bløff», skriver Hegnar.

Vi har ingen hang til smålighet, og ser derfor noe lattermildt på løgnen om at vi skriver om «hvor ille bøndene har det på hver eneste side». Med vår gave, kan Hegnar selv erfare at vi også skriver om hvor viktig det er med egen matproduksjon, ikke minst når krigen raser i Europas største kornkammer. Vi skriver også om hvor verdifulle landets bønder er. Blant annet.

For øvrig griner og snufser Bondelagets leder Bjørn Gimming aldri. Det vil vi gjerne presisere. Bondelederen har ikke tid til slikt, han som arbeider for bønder som opplever at marginene spises opp av høye strømpriser, dyr gjødsel og dyrt drivstoff.

Vi har så langt tatt utgangspunkt i at Finansavisens redaktør vet forskjell på lønn og inntekt. Det viser seg å være feil. Han skriver: «Bøndenes bruttoinntekt er på 742.600 kroner. Når bøndene later som om de bare har en inntekt på 215.500 kroner, forsøker de å lure oss».

Det kan være at Hegnar mangler holdepunkter for å forstå at bønder finner det nyttig å dyrke mat og produsere melk og kjøtt selv om lønna er lav, og tåler arbeidsuker på langt mer enn 37 og en halv time. Mens vi som setter pris på sunn og kortreist mat, vet å sette pris på bøndenes arbeid.

Vi kan også umiddelbart kaste lys over saken: Også i jordbruket regnes lønna ut fra et årsverk, herr finansredaktør.

De bøndene som har/må ha to jobber, får faktisk lønn for begge jobbene. Dersom bøndene ikke fikk betalt for strevet på gården, hadde vi naturlig nok ikke hatt norske matvarer i butikkhyllene. Hegnar mener kanskje at folk med to eller flere jobber bør ha avkortet lønn? I så fall, hvilke grupper skal det gjelde? Kun bønder?

Vi håper Nationens gave bekommer finansredaktøren vel, og at det sporenstreks blir slutt på tøvet om at hardt arbeidende bønder forsøker å lure noen. Vel bekomme.