Hersingen med Nord-Norge

Nord-Norge: Mangelfull ambulanseberedskap på grunn av rot med ambulansefly. Helikoptre som flyttes fra Nord-Norge til Østlandet. Tukt og tvangssammenslåing av Finnmark og Troms. Nedleggelse av flystasjonen på Andøya. Nedleggelse av lærer- og sykepleierutdanningen på Helgeland.

I dag skriver vi her avisa om Sandnessjøen, som er blant de store taperne etter regjeringas mange sentraliserende reformer. Nå står Sandnessjøen overfor sin største krise: Å miste sykehuset.

I tillegg må nordlendingene nord for Bodø tåle raljering fra regjeringskorridorer, og andre Oslo-korridorer, over ønsket om togforbindelse med resten av landet. For å nevne noe.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, har oppsummert det slik: «Regjeringen har vist en forbløffende evne til å provosere nordlendingene» (Bergens Tidende tirsdag). Det kan vi slutte oss til. Regjeringa viser en forbløffende evne til å provosere alle som vil bevare bosetting og velferdstjenester i hele landet. Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk rammer alle landsdeler og distrikter.

Samtidig er regjeringas hersing med Nord-Norge så utilslørt og urimelig at det framstår som skrekkeksemplet.

Regjeringa er ikke alene om å vise en forbløffende evne til å provosere medborgere i vår nordligste landsdel. Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum, skrev nylig en kommentar med følgende ingress: «Stakkars nordlendinger! Det er visst ingen som forstår dem» (25. juli).

Forfatteren Alf R Jacobsen er nordlending. Slik lød innledningen av hans svar til Stavrum: «Min gamle kollega Gunnar Stavrum har med usvikelig tabloidteft fremført en mikstur av halvsannheter, fornærmelser og statsvitermatematikk, som i Nord-Norge har fått Nettavisens klikkfrekvens til å overdøve sjarkmotorenes rytmiske smell og sommerens sorgløse måkeskrik.» (Nordlys 3. august.)

«Statsvitermatematikken» kom til uttrykk i Stavrums nedsabling av de utredede forslagene til jernbane i Nord-Norge. Jernbanedirektoratet har konkludert med at samtlige er «samfunnsøkonomisk ulønnsomme».

Stavrum argumenterer kraftfullt mot Nord-Norgebanen, mot at også folk (og frakt) nord for Bodø kan trenge tog. Det er «samfunnsøkonomisk ulønnsomt» Han skriver: «Med teskje: Alle alternativene gir en netto nåverdi per offentlige budsjettkrone på omkring -1. Det vil si at for hver krone det offentlige bruker budsjett på Nord-Norgebanen i 75-årsperioden, så gir det et samfunnsøkonomisk netto tap på omkring 1 krone».

Gunnar Stavrum får svar på tiltale i avisa Nordlys, blant annet fra en oppgitt Gunnar Thraning, som spør «Kan det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å kutte lengden på grunnskolen fra ti til fem år?» Thraning får fram et viktig poeng: Det handler om hva slags Norge vi vil ha, ikke om «statsvitermatematikk».

