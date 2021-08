Heltidsstillinger er valgkampsak nummer én

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"Arbeiderpartiet ønsker å styrke ansattes rett til heltidsstilling, slik at arbeidsgiver må legge til rette for det", sa Lene Vågslid denne uka. Lovnaden falt i en debatt under Arendalsuka, der tema egentlig var beredskap.

Heltidsstillinger handler også om beredskap, det har koronapandemien vært en påminnelse om. For å oppnå en tilnærmet årslønn, blir ansatte i helsevesenet tvunget til å "lappe sammen" en full arbeidsuke ved hjelp av ulike stillingsbrøker og gjerne flere arbeidsgivere.

Dermed må de spre vakter og timer over flere steder og arbeidsgivere. Det betyr at smitte kan bli flyttet mellom institusjoner.

Les også: Faren ved deltidsstillinger blir veldig tydelig

Det skaper også usikkerhet og utrygghet for beboere og brukere, som må forholde seg til svært mange og stadig skiftende omsorgsarbeidere.

Arbeiderpartiet gjør nå heltidsstillinger til en valgkampsak, og partisekretær Kjersti Stenseng håper å nå ut til alle de 500.000 som jobber deltid i Norge. "Lykkes vi med det, så vinner vi valget", sier Stenseng til VG.

Annonse

De må uansett først feie for egen dør. Ifølge VG er det Ap og Sp som styrer i over halvparten av kommunene som står på Fagforbundets "verstingliste" over ufrivillig deltid.

Det ansvaret må de ta, når Ap har ordføreren i 149 og Sp i 134 av 356 kommuner. Desto viktigere at saken blir satt høyt på dagsorden, og ikke minst en god mulighet til å faktisk få bukt med det faktum at 70 prosent av Fagforbundets medlemmer i helse- og omsorgssektoren jobber deltid.

Det betyr ikke at alle stillinger kan eller må være fulle, det finnes også ansatte som ønsker å jobbe mindre enn 100 prosent. Men skal deltidskulturen snus og heltid bli normen, må det nasjonale grep til.

Ett slikt grep er, som Fagforbundets Mette Nord tar til orde for, en endring i lovverket slik at bevisbyrden blir snudd. Dermed skal det være opp til arbeidsgiver å måtte dokumentere at det er behov for deltidsstillinger. Det vil styrke de ansattes rettigheter.

Les også: Fortsatt kamp for hele stillinger

Problemet er særlig utbredt innenfor helse- og omsorgssektoren. Som ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, beskriver det, sitter de med "et konglomerat av rare stillingsbrøker". Det skaper ikke et trygt arbeidsliv.

De som oftest blir stående med små brøker og ufrivillig jobber deltid er kvinner med kortere utdanning, de uten formell kompetanse og fagarbeidere. Dette er dermed også et likestillingsspørsmål som drar med seg lav lønn, manglende muligheter på låne- og boligmarkedet og dårligere pensjon i etterkant av arbeidslivet.

Når systematisk bruk av deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren er regelen mer enn unntaket i Kommune-Norge, er det også et spørsmål om kommuneøkonomi. Valgløftene fra Arbeiderpartiet er notert.