Land etter land erfarer nå at vaksinemotstand blir stadig mer problematisk. For helsevesenet, for økonomien, for hele samfunnet.

Mange land sørger for at samfunnet kan holde åpent gjennom å bruke vaksinepass. Da kan flertallet i befolkningen, og samfunnet, høste fruktene av sin innsats, i form av et åpent samfunn. I Norge sender vi alle i nedstengning, ikke bare den uvaksinerte gruppen som er en viktig årsak til at helsevesenet nå kneler.

Flere land vurderer allmenn vaksineplikt. Det er et tiltak som går langt i å krenke individets integritet. Det bidrar også til å øke konfliktnivået i mange land, og kan virke kontraproduktivt på smittevernarbeidet.

Respekten for den individuelle frihet kan også overdrives – med potensielt dødelige konsekvenser, slik Nationen også skrev på lederplass tidligere i høst.

Tall innhentet av NRK viser at 25.000 helsefagarbeidere ikke er vaksinert. De aller færreste av disse har helsemessige årsaker til å la være å vaksinere seg. Tvert imot har de særskilte, helsemessige årsaker til å vaksinere seg. Ikke bare for seg selv, men for de syke og svake medmenneskene de pleier.

NRK har i høst avdekket en rekke smittespredere i kommunehelsetjenesten som har avstedkommet dødsfall.

«Helsepersonell som jobber med eldre og sårbare må og bør være vaksinerte, hvis ikke må de jobbe med andre ting», sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK i oktober.

Men bare ett av tre sykehjem har mulighet til å omplassere sine ansatte. Og hvor skal erstatnings-arbeidskraften komme fra? Sykehusene støvsuger allerede utdanningsinstitusjoner og pensjonistforeninger etter folk for å få intensiv- og akuttberedskapen til å gå rundt.

Helseministeren bør vurdere vaksinasjonsplikt for ansatte i det norske helsevesenet. Det kan ikke være en menneskerett å inneha offentlig autorisasjon til å øke smittefaren blant syke og svake.

Eldre skal kunne føle seg trygge, enten det er på et sykehjem eller i egen bolig, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen. I dag møter eldre og syke én uvaksinert for hver tiende helsefag-ansatt de er i kontakt med. Det er liten grunn til å føle seg trygg.

Den enkelte ansatte har et ansvar for å vaksinere seg. Det fratar ikke helsemyndighetene det overordnede ansvaret for å beskytte syke og eldre når den enkelte svikter sitt ansvar.

Det vil komme flere epidemier som kan spres av uvaksinerte i helsevesenet. Helsedirektør Bjørn Guldvog ser ikke bort fra at det vil komme en diskusjon om vaksineringsplikt for helsefagarbeidere.

Diskusjonen er herved i gang. Det står om liv.