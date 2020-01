Helseskadelige regelbrudd

I desember i fjor ble Kalbakken Handel AS fratatt godkjenning og EFTA-nummer. Denne uka ble det avsagt kjennelse om tvangsoppløsning i boet til Kalbakken Handel AS. Det var på høy tid.

Det ligger en nådeløs rapport fra norske matmyndigheter til grunn for «avskiltingsvedtaket». «Historikken viser at kjøttselskapet ikke evner å følge regelverket eller respekterer matregelverket», slår Mattilsynet fast.

Nationen har gjentatte ganger skrevet om Oslo-selskapet Kjøttsentralen AS, som skiftet navn til Kalbakken Handel AS etter å ha kommet i kritisk søkelys. Selskapet har spesialisert seg på nedskjæring og foredling av kjøtt, som de har tilbudt mindre butikker, restauranter og gatekjøkken på Østlandet. Kjøttsentralen har blant annet samarbeidet tett med en kjøttbutikk i Oslo, Kjøttsentralen Furuset AS.

Sharok Ezazi (53), som i fjor ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder for grov menneskehandel, har versert som styreleder i selskapet. Til tross for at han også ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, avslørte Nationen at det var nettopp det han gjorde. I Kjøttsentralen.

Eksempler på Kjøttsentralen/Kalbakken Handels regelbrudd: De forlenget holdbarhetsdato på utgåtte varer med et par måneder. Mat ble lagret på skitne paller der maten kunne komme i kontakt med skitten. De merket utenlandsk kjøtt som norskprodusert. De produserte «hundemat» som det var vanskelig å vite hva var laget av, og som derfor kunne forurense menneskemat.

Ved et tilsyn 13. august i fjor, stengte Mattilsynets inspektører Kalbakken Handel AS med umiddelbar virkning, for å forhindre at helseskadelig kjøtt skulle nå ut til forbrukerne. Selskapet fikk omsetningsforbud for alt kjøttet i fabrikken, men etter en uke fikk de overraskende lov å åpne igjen.

Denne uka ble altså kroken satt på døra for mer helseskadelig virksomhet i Kalbakken Handel AS. Det er bra. Virksomheten burde vært stoppet tidligere.

Det gjenstår noen ubehagelige spørsmål, som: Finnes det noen skadelidne i kjølvannet av denne ulovlige virksomheten? Er noen blitt syke uten å vite hvorfor? Må vi spørre hvem som har levert kjøttet, når vi stopper ved et gatekjøkken langs veien – eller besøker en restaurant? Hvor lenge kunne selskapet holdt det gående med salg av tvilsom og helseskadelig mat, dersom Nationen ikke hadde gravd i saken? Og hvor mange andre, lignende, helt useriøse virksomheter finnes det i Oslo og andre steder i landet?

Det første vi bør søke svar på, er nok om Mattilsynet og andre matmyndigheter bør sikres mer ressurser og større kapasitet.