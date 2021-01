Helse-Norge er ikke noe aksjeselskap

Motstanden var høylytt da Helse Møre og Romsdal trosset Stortingets vilje, og la ned fødetilbudet i Kristiansund. I Oslo er det høylytt motstand mot Helse Sørøsts vedtak om å legge ned Ullevål sykehus. I Innlandet vil helseforetaket legge tre sykehus innunder ett, nytt Mjøssykehus. Seks av ti innbyggere i regionen sier nei. For å nevne noen eksempler.

Siden foretaksmodellen ble innført i 2001, under daværende Ap-statsminister Jens Stoltenberg, har det over tid grodd fram misnøye med helseforetakene i store deler av landet. Også Ap-ordførere har kritisert foretaksmodellen kraftig, for eksempel ordføreren i Averøy, Ingrid Ovidie Rangønes. Buskerud Ap fremmet allerede i 2010 et forslag om å fjerne foretaksmodellen i Helse-Norge.

Både SV og Sp var kritiske til å innføre foretaksmodellen i 2001, men måtte bøye av. Siden den gang er som kjent styrkeforholdet mellom de tre partiene endret, og Sp og SV vil ha omkamp om helseforetakene. Det vil partiet Rødt også.

Kjernen i kritikken er at helse ikke er business som skal sikre avkastning, men har helt andre resultatmål: Nordmenns liv og helse. Derfor bærer det også galt av sted når foretaksmodellen bygger på aksjelovens prinsipper. Konsekvensene er først og fremst sentralisering av helsetjenestene, med for eksempel nedlegging av lokalsykehus med fødestuer som resultat.

En annen viktig konsekvens er foretaksmodellen fratar at Stortinget innflytelse over sykehuspolitikken.

Helsepolitisk talsperson i Sp, Kjersti Toppe, slår i Nationen fast at det ikke er aktuelt for Sp å sitte i en regjering som viderefører dagens sykehuspolitikk. Toppes store skrekk er at Sp i regjering stilltiende må godta at et helseforetak velger å legge ned et lokalsykehus.

Sp får tilslutning av SVs Nicholas Wilkinson, som også vil begrave hele helseforetaksmodellen. "Modellen er dyr, toppstyrt og byråkratisk. Vi vil at det skal være folkevalgte som styrer helsepolitikken", sier Wilkinson til Nationen. SV arbeider konkret med alternativer til foretaksmodellen, og viser til hvordan Skottland organiserer sin sykehusfinansiering.

Det ser ut til å være smertefullt for Ap å skulle gi slipp på helseforetaksmodellen. Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, uttaler seg uklart. Hun er ikke klar til å bytte ut foretaksmodellen, men har sagt at Ap er villige til "å riste i helseforetaksmodellen". Og i Aps forslag til nytt partiprogram heter det at Ap ønsker en "reduksjon i bruken av markedsmodeller".

Det er verdt å merke seg at samtidig som Sp-ordførere er skeptiske til å ha SV med i en rødgrønn regjering, så går Sp og SV sammen om en grunnleggende omlegging av så vital politikk som sykehuspolitikken.

Mens Ap tviholder på helseforetakene, som har sitt utspring i aksjeloven, så står SV og Sp sammen om å presse Ap fra venstre i sykehuspolitikken.