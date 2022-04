Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er alltid hyggelig å polemisere med redaktørveteranen Trygve Hegnar, en kjenner av deler av norsk næringsliv. Slik Hegnar holder Nationen, holder Nationen Finansavisen og Kapital.

Noen ganger må vi imidlertid korrigere Hegnar på åpenbare feil – som at matprodusentene her i landet egentlig har godt betalt, og forsøker å lure folk til å tro noe annet. Eller at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper er "påstått".

Vi må ta med alle bondens inntekter, som er brutto 742.000 kroner, sier Hegnar. Det blir som å si til en dobbeltarbeidende amerikaner med to fulle, dårlig betalte jobber at han ikke er lavtlønnet. Fordi han lignes for det samme som en dobbelt så godt betalt lønnsmottaker med bare én jobb.

Inntektsnivået i norsk matproduksjon må måles per årsverk, mot samfunnet for øvrig. Da skiller det innpå 200.000 kroner mellom bønder og andre grupper, ifølge offisielle tall fra Budsjettnemnda for jordbruket og SSB.

Dette tallet er som kjent kunstig lavt, siden bøndenes inntekt også inneholder avkastning på bøndenes egenkapital. Som Hegnar vet, er det ingen andre arbeidsfolk som får avkastningen fra sine egne oppsparte midler plusset på sin offisielle arbeidsinntekt.

"Viss ein berre ser på innteninga frå sjølve gardsdrifta, så er det ingen tvil om at den er låg", sier økonomiprofessor Ola Grytten her i avisen. Det er på en måte bøndene som betaler regningen for norsk matberedskap, sier Grytten.

Det burde glede Hegnar at antallet hundretusener i produksjonsstøtte til det enkelte foretak stiger. Det er et uttrykk for rasjonalisering: 39.000 bønder produserer mye mer mat enn hva 200.000 bønder gjorde for noen tiår siden.

Støtten til jordbruket som andel av BNP falt dramatisk de siste tiåra, påpeker Ola Grytten. Det samme gjelder den andelen av disponibel inntekt som forbrukerne må bruke for å bli mette. I Hegnars verden viser dette den "generøse holdningen fra resten av samfunnet."

Dersom Hegnar vil ha mindre støtte per gårdsbruk, har vi løsningen: Flere bønder og mer jord i hevd, og dyrere mat.

Det er bra, også for landbrukssektoren, å ha et mediemangfold som inkluderer Finansavisen. Matfinansens eiere, leverandører og kunder behøver en fri, granskende presse med ulike innfallsvinkler. Enten det er leverandørindustrien, bondesamvirkene, matindustrien eller handelsleddet det gjelder.

Når Hegnar lover å fortelle hva bøndenes inntektstall "egentlig betyr", kaster han seg ut på dypt vann med demonstrert manglende svømmeferdigheter. Vi bidrar gjerne med livreddende kunnskaps-førstehjelp: Å produsere mat er elendig betalt her i landet. Derfor slutter mange å produsere mat.