Hauglie og hastverk

EØS' trygdeforordning gir nordmenn rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ut av landet ved midlertidig opphold i andre EØS-land.

Den retten har Nav feilaktig nektet innbyggerne. Tusener av nordmenn som har reist likevel, har fått krav og dom på seg på feil grunnlag.

Et regjeringsoppnevnt granskningsutvalg skal gå gjennom Nav, trygderettens og domstolenes håndtering. Men også ulike regjeringers og statsråders befatning med saken skal granskes. Det er denne siden av saken Stortinget forholder seg til.

Rødt vil allerede nå ha Stortinget med seg i et mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det er forståelig at Rødt igjen gjør seg høye og mørkerøde, halvannet år etter at partiet leverte mistillitsforslaget som utløste justisminister Sylvi Listhaugs avgang.

Men Listhaug sto i en annen situasjon enn Hauglie.

Annonse

For det første hadde Listhaug med seg en bagasje av gnisninger, både med regjerings- og støttepartier og med Erna Solberg, allerede før hun postet den famøse Facebook-posten som ble hennes bane. Det har ikke Anniken Hauglie.

For det andre var forholdet til regjeringens daværende støtteparti KrF så dårlig etter en langvarig ordkrig om verdier at Listhaug pådro seg et forhåndsvarsel om mistillit fra KrF.

For det tredje satt Listhaug i en mindretallsregjering. Hauglie sitter i en flertallsregjering.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier Anniken Hauglie er "direkte politisk ansvarlig» for skandalen. Hauglie er 100 prosent ansvarlig for sin sektor også etter at Stortinget har fått gjennomgransket den lange tidslinjen som endte i en rettsskandale.

Moxnes uttaler også at skandalen skyldes en «villet politikk og uvilje til å rydde opp". Det er det for det første vanskelig å se at Moxnes kan belegge før granskningen er gjennomført.

For det andre er Hauglies ansvar objektivt. Hun kan ha handlet i beste mening og vilje til å rydde opp. Det fritar ikke for konstitusjonelt ansvar.

Moxnes mener Hauglie har unnlatt å svare på spørsmål fra opposisjonen og media. Når det gjelder konstitusjonelt ansvar og tillit, svarer ikke Hauglie verken for opposisjonen eller media. Hun svarer for Stortinget.

Når det er sagt, kan ikke Nav-skandalen lukkes uten konsekvenser på ledernivå. Antallet rammede, de store summene, og de mange eksemplene på advarsler som tilfløt systemet om at norsk praksis var i strid med EØS-regelverket, er for graverende.