Koronapandemien har hatt stor påvirkning på norsk mathandel. I mai 2020 stupte grensehandelen 57 prosent. Pandemien gjorde at Maximat på Nordbysenteret reduserte fra 200 til 95 ansatte.

Disse arbeidsplassene forsvant selvsagt ikke. Omsetningen som betalte for dem, flyttet dit den hører hjemme: I Norge. Også norske bønder opplevde økt avsetning på sine produkter.

I juni i fjor åpnet grensen for de vaksinerte, og handelen over svenskegrensa tok seg opp. Men langt unna gamle nivå, meldte E24.

I tredje kvartal i fjor brukte vi 1,3 milliarder kroner på grensehandel, ifølge SSB. Men:

– Det er det fortsatt et godt stykke igjen til den er på samme nivå som før pandemien, meldte førstekonsulent Boyd Oyier i SSB i november.

På fredag åpnet svenskene på ny grensen for nordmenn med vaksinesertifikat. Handelen vil nok ta seg opp videre når grensepasseringen igjen blir fri.

Men i 2019 var grensehandelen rekordhøye 5 milliarder kroner. Dit får vi håpe den ikke vender tilbake. Ting tyder på at vi også slipper det.

I årets første prognose for kjøtt og egg venter Nortura økt salg i forhold til november-prognosen, særlig på svin og storfe. Det skyldes den siste bølgen med koronavirus. Det er ventet underskudd på 2100 tonn svin i år, grunnet lavere produksjon.

Dette gjør det ikke mindre aktuelt å øke prisen nå. Spesielt ikke med kunnskap om at matprisene sank 1,9 prosent fra desember 2020 til forrige måned.

Dessuten blir maten dyrere også i utlandet. Internasjonale matvarepriser peker oppover på grunn av dyrere naturgass - og dermed kunstgjødsel.

Vi tror at pandemien har bidratt til å øke nordmenns bevissthet om den nasjonale matproduksjonen, både når det gjelder opplevd kvalitet og kunnskap om dyrevelferd og medisinsikkerhet. Dette er kunnskap som gir merverdi for forbruker.

Denne bevisstheten lar seg ikke like lett rokke av reklamekampanjer for billig tysk ribbe i grensebutikkenes handledisker. Stadig flere slutter å se enøyd på prisen, og ser at dette er mindreverdige produkter målt mot hva de får i norske butikker.

Forbrukerne vil alltid handle mat over landegrensene, og det er til å leve med både for handelsbalansen og matproduksjonen. Det milliardtapet av produksjon og verdiskaping vi hadde før pandemien, er det likevel håp om at er historie.