Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I mange kommuner står helt nødvendige beredskapstiltak på vent. De har ikke økonomi til å gjøre forebyggende grep. Det er krevende å sikre eiendommer, infrastruktur og innbyggere mot skader som følge av flom, jordskred og styrtregn.

Områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i kommunenes interesseorganisasjon KS, Helge Eide, sier til Nynorsk Pressekontor at midlene som er satt av til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), for å sikre flom- og rassikringstiltak, er for små.

Les også: Kommunane er ikkje klare for tøffare sommarvêr

Skadelig ekstremvær kommer til å ramme norske lokalsamfunn stadig oftere. Da står infrastruktur, veier, broer og boområder i fare. – Dette er alvorlig, og kan gå ut over tryggheten til folk, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til NRK tidligere i år.

Paradoksalt nok sender kommunal- og distriktsdepartementet samtidig ut et forslag på høring der det legges opp til endringer i byggereglene. Og ikke for å stramme reglene inn. Målet er å legge bedre til rette for utvikling og verdiskaping i områder med fjorder, daler og bratte fjellsider som kan være utsatt for ras og flodbølger. Altså løsne på regelverket.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) påpeker at omfattende kartlegging av rasfaren rundt i landet viser at dagens regelverk for bygging kan slå uheldig ut for enkelte kommuner. Det kan stoppe en nødvendig og ønsket utvikling av lokalsamfunn.

– Jeg har fått tilbakemelding fra faginstanser og kommuner om at regelverket er unødig strengt, sier statsråd Gjelsvik. Han mener mer og bedre kunnskap om fjellskredfare gjør at sikkerheten kan ivaretas godt. Spørsmålet er om stadig mer ekstremvær i tilstrekkelig grad tas med i konsekvensberegningen.

Les også: NVE pålegger Statnett å utrede krisetiltak

Departementet foreslår blant annet at det ikke lenger skal være totalforbud mot å plassere storulykkevirksomheter i rasutsatte områder. Det er bedrifter som behandler eller oppbevarer farlige kjemikalier og eksplosive stoffer som ved ei ulykke kan forårsake store skader på helse, miljø og infrastruktur.

Målet med regelendringene er å legge bedre til rette for verdiskaping, utvikling og levedyktige lokalsamfunn i rasfarlige områder – uten at det går ut over personsikkerheten. Intensjonen er god.

Det er positivt at rigide regler kan mykes opp, men det er unektelig en balansegang mellom distriktspolitisk næringsutvikling og det å bygge sikkert, forberedt på et villere, våtere klima med potensielle naturkatastrofer. Regjeringen kommer ikke unna kritikken fra Riksrevisjonen: det offentlige må ta nødvendige grep for - og ha økonomi til - klimatilpassing og beredskap.