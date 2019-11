Før helgen kunngjorde Knut Arild Hareide at han ikke vil ta gjenvalg til Stortinget. Han går samme vei som Kjell Magne Bondevik, Dagfinn Høybråten og Valgerd Svarstad Haugland har gått før ham: Ut av partitoppen, men ikke ut av samfunnsdebatten.

Det er knapt ett år siden KrF valgte å gå inn i Solberg-regjeringen, mot Hareides ønske og råd. Det ble en nødvendighet for Hareide å legge fra seg kapteinslua på en skute på vei mot det Hareide oppfattet som farlig farvann.

Nå har han bestemt seg for at han ikke engang vil være på broen i partiet.

Ganske mange visste ganske lite, ganske lenge, om Knut Arild Hareides opplegg for KrFs retningsvalg. Det ble fremlagt i september i fjor, etter lang tids tvil og tro i partiet om man skulle velge side – eller fortsette i frittstående opposisjon.

Både velgere og partimedlemmer var misfornøyd med det de oppfattet som et parti Hareide ledet gjennom Skyggenes dal. Etter lang tids taushet om partiets veivalg la Hareide fram en ambisiøs tidsplan for partidemokratiet – samtidig som partilederen kom med sin egen anbefaling om å velge venstresiden i norsk politikk.

Det er til å forstå at mange på borgerlig side i partiet oppfattet Hareides opplegg som polariserende.

Det er bare en måned siden Hareide ble sitert på at partiet er "på feil lag" når det sitter i regjering med Fremskrittspartiet, og at hans råd om veivalg står seg godt. Det er vanskelig å se hvordan slike uttalelser kan bidra til at den røde siden av partiet skal forsone seg med veivalget.

Hareides sorti fra rikspolitikken bidrar til å underbygge den tidligere partilederens ettermæle som en mann av sitt ord, som tar kampen, og som taper og vinner med samme ærlige sinn. For tap har det blitt: Hareide har ledet partiet gjennom tre valg på rad med fallende oppslutning.

Det går en KrF-statsråd tapt i Hareide, en statsråd som kunne gjort en forskjell for sentrumsverdiene i norsk politikk.

Det var Hareide som tilbød seg å megle mellom Trine Skei Grande (V) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), for å forsøke å løsne knutene på tråden mellom de gamle sentrumsvennene. Hareide hadde lenge trua på en sentrum-høyreregjering med Vedum som statsminister.

Hareides sorti vil bidra til å dempe motsetningene i KrF gjennom de neste to årene som blåblått regjeringsparti. Det politiske sentrum kunne vel behøve en Knut Arild Hareide på broen i mange år til.