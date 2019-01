Hareide skal ha honnør

Avgått KrF-leder Knut Arild Hareide fortjener honnør. For det første fordi han forsøkte å lede KrF en annen vei enn rett til høyre. For det andre for måten han gjorde det på: Med åpenhet og sterk integritet. Han sto opp for det han hadde kjært i politikken, og falt med det.

De to nestledernes ferd mot høyre-seier i partiet er ikke like imponerende. Fra startgropa løp de fra løftet de ga velgerne sine om ikke å delta i regjering sammen med Frp. For det andre manglet de Hareides åpenhet og integritet. De fleste vil huske partiledelsens «enighet» om å oppfordre til representativ deltakelse til det ekstraordinære, avgjørende landsmøtet i KrF. En oppfordring Olaug Bollestad ikke kom til å nevne på hjemmebane i Rogaland. Påfallende. Det ble avgjørende.

Kjell Ingolf Ropstad, som skal ha utviklet nettverk i Civita-kretsen rundt Kristin Clemet, samarbeidet med et annet parti – Høyre – underveis. Resultatet ble lanseringen av den store gulrota: KrF skulle få innfridd sitt ønske om å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort, få endret paragraf 2c, dersom partiet gikk inn i den blåblå regjeringa.

Utsiktene til å redusere antall aborter her til lands ved å endre paragraf 2c, ble tema på alle KrF-møtene Ropstad deltok i, og det var de fleste. Slik ansporet han mange partifeller mot Frp og Høyre.

Ropstads strategi viste seg å være effektiv, men imponerende kan den neppe kalles. Vi har fasiten nå. Gulrota var intet verdt. Kjell Ingolf Ropstad ser ut til å forsøke å nedtone det store abort-tapet med høyrøstet markedsføring av innskrenkingen av kvinners rett til å avgjøre tvillingabort. På en noe ufølsom måte, mener mange, etter at Ropstad uttalte: «Hvis du klarer å bære fram en, så klarer du å bære fram to!»

Om det er Høyre eller Ropstad og Bollestad som har vært mest kyniske i lanseringen av «2c-gulrota», vites ikke. Uansett så vil ikke de to KrF-nestlederne gå inn historien som politikere som viste åpenhet og sterk integritet, slik Hareide vil gjøre det.

Hva med KrF nå? Tilsutningen til høyresida i KrFs blåblå prosjekt ble sikret med minst mulig margin. Dersom Kjell Ingolf Ropstad blir valgt som ny KrF-leder, får han det verst tenkelige utgangspunkt: Et splittet parti som ligger under sperregrensa på meningsmålingene, og i en regjering dominert av Høyre og Frp.

Knut Arild Hareide har gått av som partileder, men ikke som folkevalgt KrF-politiker. Han skal selvsagt sitte stortingsperioden ut. Minst. Hvordan vil Ropstad, dersom han blir leder, forholde seg til Hareide og hans meningsfeller i KrF framover? Hvordan unngå at de tapene KrF nødvendigvis vil lide i regjering, ikke skal bli partiets dødsstøt?

