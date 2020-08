Hardt mot hardt

Representanskapets redegjørelse for Stortingets finanskomité viser at ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet fortsatt ikke er avklart.

Tangen akter å beholde 43 prosent eierskap i sitt investeringsfond Ako Capital. Gjennom å sette bort forvaltningen av eierposten til et advokatfirma mener Tangen - og sentralbanksjef Øystein Olsen - at Tangen har den nødvendige avstand.

Representantskapet er "bekymret" for at Tangens eierforhold vil være til skade for arbeidet med å bekjempe såkalte skatteparadiser.

Norges Banks hovedstyre meldte i juni tilbake til representantskapet at faren for at Tangen-ansettelsen skulle skape interessekonflikter var "eliminert". Det er ikke representantskapet enig i.

Hovedstyret har ikke forklart hvorfor, eller vist noe nytt faktagrunnlag som kan ligge til grunn for denne nye vurderingen. Faren for interessekonflikter er redusert, men ikke eliminert, sa representantskapets leder Julie Brodtkorb.

Flere medlemmer av Stortingets finanskomité var under høringen opptatt av hva som ville være "godt nok" for at representantskapet skulle konkludere med at risikoen for interessekonflikter i forbindelse med Tangen er eliminert.

Andre ville ha representantskapets vurdering av hvorvidt finansministeren kan avsette Tangen, eller om ansettelsen etter representantskapets mening bidrar til å opprettholde tilliten i befolkningen.

Brodtkorb svarte iskaldt - etter vårt skjønn helt nødvendig - at denslags vurderinger ligger utenfor representantskapets mandat. Det er av uavhengig kontrollerende, ikke saksbehandlende art. Det er hovedstyret som ansetter.

– Vår oppgave er å føre tilsyn med at Norges Bank oppfyller deres vedtak, sa Brodtkorb til finanskomiteen.

Det synes vanskelig, formelt sett nær umulig å oppheve det arbeidsforholdet som Tangen og Norges Banks hovedstyre har etablert.

Men det står fast at Stortinget nå er orientert om at Oljefondets leder, ifølge tilsynsorganet for Norges Bank, innebærer en fortløpende risiko for interessekonflikt, også til skade for arbeidet mot skatteparadiser. Og at Norges Banks hovedstyre er uenig.

Finanskomiteen, dernest finansministeren, må spørre seg hvor tillitsskapende det er at aktører som åpenbart er uenige, får fortsette.