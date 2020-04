Diskusjonen om beredskapslagring av korn har dukket opp igjen under koronakrisen. Det er naturlig, gitt at matforsyning er en viktig del av en stats beredskap.

Regjeringspartiene sliter fremdeles med å se hvorfor vi trenger en forsikring mot matkriser som ennå ikke har rammet oss.

Senterpartiet tok denne uken til orde for å gjenetablere beredskapslager for korn. Koronakrisen har vist hvor sårbare vi er. Klimaendringene påvirker vår egen produksjon. Internasjonalt har vi sett at flere viktige korneksporterende land stopper eller bremser eksporten av korn. Nå sist er det Russland som stopper korneksporten.

Beredskapslagringen av korn ble avviklet i 2003. Da hadde kornlagringen blir svekket i flere år. Frem til 1995 hadde vi ett års lagring av korn, finansiert av matmjølomsetningen.

Det handler ikke om at vi får kjøpt det vi skal akkurat nå. Det handler ikke om at det akkurat nå ikke ser ut til å bli en kornkrise. Det handler om at vi ikke vet hva som kommer.

Beredskap er en forsikring. Vi bruker penger i gode tider til å forsikre oss i dårlige tider om at vi har et minimum av det vi trenger. Det gjelder smittevern, like så mye som det gjelder korn, forsvar og sykehussenger. Beredskapslagrene for mat som kom på plass før koronaepidemien, viste seg bare å inneholde mat for 30.000 personer i tre dager.

Allerede nå varsler bønder i flere europeiske land om en unormal tørr og varm vår. Det kan bety dårligere avlinger og høyere priser. Vi vet selvsagt ikke nå hvordan avlingene i år blir. Men vi visste heller ikke da "godværet" slo inn over Sør-Norge i begynnelsen av mai i 2018, at det skulle vare i tre måneder og gi en tørkesommer vi ikke har sett maken til siden 1940-tallet.

Ifølge en rapport fra Felleskjøpet Agri (2019) gir kornlagring i 12 måneder best sikkerhet. Da er det dekt opp for fullstendig svikt i tilgangen fram til korn er tilgjengelig året etter. Felleskjøpet Agri mener likevel det mest realistiske er 3–6 måneders lagring. Etablering av selve kornlageret må staten ta. Ulike modeller for finansiering av kornlageret må drøftes.

Samtidig må vi også sørge for å legge til rette for en økning av kornarealene og -produksjonen i Norge. Ansvaret ligger også hos staten, som må bidra til å sikre en god økonomi i kornproduksjonen. Det burde ikke lønne seg å bruke god kornjord til å produsere gras.

Pandemier, vulkanutbrudd, klimaendringer og finanskriser har påvirket produksjonen av, forsyningslinjer for og tilgangen på mat siden år 2000. Det er i beste fall naivt å ikke planlegge for neste krise.