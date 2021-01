Har kommunene forstått loven?

Loven sier at det er forbudt å bygge innenfor hundre meters avstand til sjøkanten. I Norge står allmennhetens tilgang til strandsonen svært sterkt. Terskelen for å gi dispensasjon for bygging i strandsonen er derfor høy.

Når Sivilombudsmannen har gransket praksisen i de tre kystkommunene Lindesnes, Kragerø og Askøy, viser det seg imidlertid at unntak fra loven blir innvilget over en lav sko.

Kommunestyrene som behandler dispensasjonssøknadene ga i årene 2016 til 2019 tillatelse i hele 85 prosent av tilfellene - i 750 saker. Undersøkelsen viser også at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som skal tillegges liten vekt.

Bare knapt én av seks søknader blir avslått og til tross for at det kun er snakk om tre kommuner i dette utvalget, beskriver sivilombudsmann Hanne Harlem funnene som urovekkende. “Det gir grunn til å tvile på om kommunene har foretatt den vurderingen loven krever, og om kommunene har forstått loven korrekt”, sier hun i en pressemelding.

Når kommuner sier ja, begrunner de det ofte i at området allerede er utbygd og dermed fra før har begrenset adgang for offentligheten. Det er imidlertid ikke et godt argument. Ifølge plan- og bygningsloven skal nemlig en streng dispensasjonspraksis gjelde nettopp i områder der det er stort utbyggingspress.

For kommunene er det ofte en vanskelig balansegang å både sikre natur- og kulturmiljø, landskap og allmenne interesser samtidig som man ønsker og har behov for å drive næringsutvikling. Alle vil jo være en attraktiv "ja-kommune" som hilser nyetableringer velkommen og skaffer flere arbeidsplasser.

Men etablering av nye næringsområder eller bolig- og hytteutbygging i strandsonen må skje på bakgrunn av vedtatte arealplaner. Det kan ikke foregå gjennom enkeltvise og tilfeldige dispensasjoner basert på mer eller mindre langsiktige visjoner fra gründere eller privatpersoner som ser et inntektsgrunnlag i strandsonen.

Allmenhetens tilgang til kystlinje, strand og naturen generelt må vernes. Det er lett å trekke parallellen til matjorda. Når den først er nedbygd og borte, får man den ikke tilbake. Næringer som ikke er direkte avhengig av tilgangen til kyststripa bør derfor etableres andre steder.

Dispensasjonsbestemmelsen skal være en snever unntaksregel og brukes med stor forsiktighet.