Gulfen må stabiliseres

I fjor trakk USA seg fra den internasjonale koalisjonen som siden 2015 har samhandlet med regimet i Iran om landets atomprogram. Det er vanskelig å se at USAs handling har bidratt positivt til sikkerhetssituasjonen i Midt-Østen.

Avtalen med vestlige stormakter har tillatt Iran å ha et sivilt atomprogram, mot at landet unngår produksjon som kan brukes militært. USA har ment at Iran har fått en for god avtale, slik at landet likevel kan bruke atomprogrammet for militære formål.

I forrige uke skjøt Iran ned en amerikansk drone i Gulfen. Som vanlig er i forpostfektninger er partene uenige om hvilket territorium handlingen skjedde på.

President Trump signerte denne uka nye økonomiske sanksjoner mot Iran. Presteregimets talsmenn kaller handlingen "en permanent avvikling av diplomatisk kontakt".

Det er det ikke. Ordbruken i konflikten vitner likevel om en håndfast og ulykksalig utvikling i regionen.

USAs uttrekning av det internasjonale samarbeidet med Iran har skapt turbulens blant partene som fortsatt står i atomavtalen. Tyske forsøk på å få til enighet med Iran har strandet, og Iran oppgir at landet snart vil ha produsert mer radioaktivt materiale enn hva atomavtalen tillater.

USAs unilaterale sanksjoner gjør det neppe lettere for Irans liberale krefter å vinne fram. Snarere presses Irans makthavere av konservative hauker som vil droppe det internasjonale samarbeidet som forhindrer landet fra å bli en atommakt. Sanksjonene fra USA gir disse kreftene vann på mølla.

Nato har holdt flere møter om spenningene i regionen. Generalsekretær Jens Stoltenberg advarer mot å spekulere i et militært Nato-nærvær i Gulfen.

"Nå må vi gjøre alt for å bidra til å få ned faren for en militær konflikt. Da tror jeg ikke tida er inne for å tenke høyt om et mulig Nato-nærvær. Det kan bare bidra til det motsatte", sier Stoltenberg til NTB.

Det er ikke rart at Nato følger situasjonen i en region der oljen bokstavelig talt flyter havveien mot Nato-landene. Men jo mer organisasjonen involverer seg med ord, jo enklere blir det for kreftene som vil destabilisere regionen å hevde at Nato vil involvere seg militært.

Det er grunn til å minne om at Iran er en 3000 år gammel kulturnasjon der mange fortsatt husker 70-tallet, da kvinner gikk utilslørt og i bukser i gatene. Det er å håpe at konflikten mellom USA og prestestyret ikke rokker ved Irans deltakelse i det internasjonale samfunnet.

Oppsummert Tvilsom utvikling 1 Det er ikke lett å se at tøffere sanksjoner fra USA trygger situasjonen i Gulfen. Hauk og due 2 Snarere kan landet vende seg mot konservative krefter appellerer til nasjonal makt og storhet. Formålsløst 3 Midt-Østen trenger ikke en storkrig, men avspenning og samhandling.