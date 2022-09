Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Opp gjennom århundrene har eierskapet - eller bruksretten - til norske gårdsbruk som regel flytt fra generasjon til generasjon. Gården var arbeidsplass for gammel og ung, og ga det daglige brød.

Med en kårkontrakt som sikret gratis husrom, mat og ved kunne den eldre generasjon se alderdommen trygt i møte, mens ungdommen kunne ta over en gård uten tyngende gjeld i bagasjen.

Økonom og rådgiver Ole Christen Hallesby slår hull på myten om den herreløse og verdiløse bondekapital. Her i avisen peker han på at dersom ikke norske bønder anno 2022 får avkastning på egenkapitalen sin, har de ikke råd til å investere. De får ikke gjort stort uten enorme investeringer og innkjøp av dyre innsatsfaktorer.

Hallesby ble invitert til å snakke direkte til medlemmene i Inntektsutvalget for jordbruket om kapitalavkastning og -overføring. Han beskriver møtet med Grytten-utvalget som et sjokk:

– Deler av utvalget mente man ikke kan forvente noen avkastning på den delen av egenkapitalen som er nedarvet, forteller Hallesby her i avisen.

Alle andre i produksjonskjeden, enten det er traktorprodusentene, fôrleverandørene, transportørene, matforedlerne eller salgsleddet, beregner avkastning på sin egenkapital.

Norske gårdsbruk hadde i 2020 4,6 millioner kroner i egenkapital. Det bør være urovekkende for flere enn Hallesby at toneangivende krefter i jordbruket synes å mene at den norske bonden som det sentrale leddet i produksjonskjeden skal avstå avkastning.

Om egenkapitalen skal gi avkastning, kan det påvirke den årlige inntektsramma i jordbruksoppgjøret mellom ulike produksjoner: Kapitaltunge produksjoner som svin og korn, og kapitaltunge strøk som Østlandet, vil måtte få en større andel av kaka i kommende jordbruksoppgjør.

Det er ikke et problem, men en løsning. Ikke en forskjellsbehandling, men en likebehandling av bønders arbeidskraft OG kapitalinnsats.

Stortingsflertallet har vedtatt å tette inntektsgapet for alle produksjoner, også sauebønder i Troms med relativt lite egenkapital per bruk og årsverk. Det må skje via økte budsjett- og markedsmidler. Ingen distrikter eller produksjoner i norsk jordbruk kan på lang sikt holdes i live gjennom at andre bønder stiller med gratis kapital på sine bruk.

Norske bønder, men spesielt ungdommen som velger landbruksfaglig utdanning med sikte på å overta gårdsbruk, har behov for klare tall og tale. Hva blir påregnelig arbeids- og kapitalinntekt på gården?

Bare slik kan neste generasjon vurdere om kapital og arbeidskraft heller bør plasseres andre steder. Ingen bør gå inn i norsk matproduksjon på falske forutsetninger.