Gryende Ap-opprør

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I forrige uke ble det kjent at det er et gryende opprør mot energipolitikken blant Ap-ordførere. Opprøret har rot i Landssamanslutninga av vasskraftkommuner (LVK), et nettverk med over 160 kommuner, med drøyt 60 ordførere fra Arbeiderpartiet.

LVK er bekymret for konsekvensene av dagens kraftsystem og de skyhøye strømprisene. "Det er grunn til å vurdere endringer i gjeldende konsesjoner for utenlandskablene. Det er sentralt at fremtidig havvind føres til lands", heter det blant annet i uttalelsen fra landsstyret i LVK.

"Vi mener det er en åpning for at når det går utover allmenne interesser, så kan man gjøre endringer og kanskje strupe igjen på kablene til utlandet", sier LVK-leder og tidligere Sauda-ordfører Torfinn Opheim (Ap) til NRK.

Ap-ordfører Ståle Refstie i LVK-kommunen Sunndal mener også at Norge eksporterer for mye kraft til Europa nå. "Min grunnholdning er at vi ikke skal eksportere vår strøm uforedlet. Eksporten skal skje i form av industrivarer produsert blant annet gjennom kraftforedlende industri", sier Refstie. Det samsvarer med fagbevegelsens krav under strømpris-demonstrasjonene i flere norske byer torsdag.

Noen antar at kraftkommunene i LVK stortrives med skyhøye strømpriser ut fra en antakelse om at kommunene får ditto skyhøye inntekter. Det er altså en misforståelse.

Kraftkommunene, altså vertskommunene for kraft, har krav på fem prosent av konsesjonskraften - altså fem prosent av kraftproduksjonen - til selvkost. Den kraften kan selges i markedet, og noen kommuner har tjent godt på det.

Men hvor ender de resterende 95 prosentene av verdiskapingen av kraften?

"Et veldig kort svar på det, er at Oslo kommune, den største kommunale eieren av vannkraftanlegg i Norge, vil få et ekstra utbytte på rundt to milliarder kroner på grunn av strømpriskrisen", svarte advokat Stein Erik Stinessen, partner i Lund & Co, under Lokalsamfunnskonferansen forrige uke.

Vannkraftkommunene i Norge, LVK - med drøyt 60 Ap-ordførere, er altså like bekymret over strømpriskrisen og den uheldige omfordelingen av fellesskapets inntekter som den fører til, som fagbevegelsen, bønder og andre vanlige folk er.

Så langt har olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) avvist alle krav om å begrense norsk krafteksport med at det "strider mot internasjonale forpliktelser". Ap-ordførerne i LVK mener altså at Norge har handlingsrom til å begrense eksporten.

Ett er sikkert: Det er umulig å vite hvor stort handlingsrom Norge har, dersom viljen til å utforske rommet mangler. Nå ser Ap/Sp-regjeringa ut til å mangle den viljen.