Fristende norsk purre pløyes ned av en forbannet bonde. TV-bildene vakte forargelse. Slik er konsekvensen av strømpriskrisa - og måten den rammer matproduksjonen på.

Taket for strømstøtte i jordbruket er på 20.000 kWh per måned. Grønnsakprodusenter som lagrer produksjonen utover i forbruksåret, bruker mye mer enn dette.

Grøntproduksjon i Norge er storskala, kapitalintensiv produksjon målt mot de fleste andre produksjoner. Digre, kraftkrevende lagre er nødvendig for å imøtekomme dagligvarekjedenes krav til leveringsstabilitet og -kvalitet. Det er et spørsmål om vinterlagring av enorme mengder grønnsaker skal klasses som primær- eller sekundærnæring.

Det later til å være derfor landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har avvist å utvide strømstøtteordningen for bønder for å kompensere for grønnsakprodusentenes kostnadseksplosjon. Vi legger til grunn at det ikke skyldes at Borch ikke ser behovet.

I Politisk kvarter på NRK denne uka signaliserte Wilfred Nordlund (Sp) at regjeringens kommende strøm-tiltakspakke for næringslivet kan komme til å inneholde støtte til grøntnæringen. Statsråden har sagt det samme.

Det er ikke på noen måte unaturlig at grøntprodusentene støttes via denne ordningen, ikke over den ordinære, størrelsesbegrensede bondestrømstøtten.

Enkelte peker på at det er varemottakerne og ikke statskassa som står nærmest til å avhjelpe situasjonen for å få avlingene i hus.

Det har mye for seg at kostnader som treffer nede i næringskjeden bør sendes videre til sluttkunden. Problemet er at i den kontraktsproduksjonen som norsk grøntsektor driver, er prispresset hardt og prisløpya lagt - på kort sikt. Kjedene har makta - og pengene.

Regjeringen har ikke tatt noen initiativ for å få kjedene til å avlaste grøntleverandørene gjennom å betale mer for varene. Det øker regjeringens eget ansvar for situasjonen.

Det er en nasjonal oppgave å få avlingene i hus. Derfor må grøntprodusentenes industrielle lagringskostnader komme inn under den støtteordningen til næringslivet som regjeringen nå arbeider med.

I vår ventet bøndene med å bestille såkorn og gjødsel, usikre som de var på om det kommende jordbruksoppgjøret ville kompensere for enorme gjødselprisøkninger. Da rykket Sandra Borch ut og lovet bøndene dekning: Det ordner seg, så bare så matkorn, var budskapet.

Nå arbeider regjeringen med en næringsstøtteordning. Borch - eller næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) - må også nå rykke ut og berolige bøndene. Et løfte om at næringsstøtten kommer må til, slik at produsentene tør å berge maten.