Grelt eksempel på EU-tilpassing

Mange eggprodusenter i Europa sliter med salmonella, en bakterie som forårsaker magetarminfeksjon. Nå vil EU endre sitt hygieneregelverk, for å få bukt med problemet. De har bestemt at holdbarheten på egg skal reduseres fra 35 til 28 dager.

Denne lovendringen vil også gjelde for Norge, fordi vi er medlem av EØS. Det vil imidlertid ramme Norge og norske eggprodusenter hardt.

Hovedutfordringen ved redusert holdbarhet vil være at Nortura må hente egg på gårdene oftere. Det rimer dårlig med vår desentraliserte struktur der produsentene er spredt over hele landet. Mens norske eggprodusenter har maksimalt 7500 verpehøner, kan europeiske gårder ha opp mot én million høner på samme gård.

Nortura har regnet ut at fraktkostnadene vil øke med 65 millioner kroner årlig, hvis de må hente egg to ganger i uka i stedet for én.

Egg fra produsenter i for eksempel Troms og Finnmark og på Vestlandet, som ligger langt fra pakkeriene på Østlandet, vil være umulig å pakke på grunn av den korte holdbarheten. Det er nærmest politikk for økt matsvinn - eller en sentralisering av norsk eggproduksjon.

Økt omsetningsavgift for å kunne håndtere økte kostnader kan bli resultatet, varsler Nortura. Den kostnaden kan igjen bli pålagt forbrukerne, som får dyrere egg i butikken, eller den må kompenseres over statsbudsjettet. Eggbøndene kan få dårligere betalt for sine egg.

Det er ikke vanskelig å være enig med styreleder Trine Vaag i Nortura. Hun sier til Nationen at det er uholdbart at norsk landbruk må betale dyrt for at søreuropeiske land har store problemer med mattryggheten.

I Norge begrenses salmonella gjennom blant annet strenge regler for import og fjørfehold. Norske fjørfebesetninger er også relativt små i forhold til mange andre land, slik at det er lettere å begrense smitte.

Dermed kan vi trygt spise eggedosis og bløtkokte egg - og smake på både pannekakerøre og kakedeig med egg uten fare for sykdom. Det er slett ikke tilrådelig i mange andre land, der egg er kilde til sykdomsutbrudd hos forbrukere.

Én uke dårligere holdbarhet på egg er en helt unødvendig innstramming for norske eggprodusenter. Om noe, kunne holdbarhetsdatoen på norske egg egentlig blitt utvidet. Som Prior skriver på sine hjemmesider: «Vi vet at eggene våre har vesentlig lenger holdbarhet enn det som står stemplet på pakken». Alle deres eggekartonger er derfor merket med «best før, men ikke dårlig etter».

Saken skal behandles i en ekspertgruppe i EU-kommisjonen fredag 3. juni. Regelendringen representerer en løsning på et problem vi ikke har. Det er et grelt eksempel på unødvendig EU- og EØS-tilpassing.

For å unngå at norsk landbruk må betale unødvendig dyrt, må Norge sørge for å bli unntatt fra EUs nye regelverk.