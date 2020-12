Gratulerer, Storbritannia

"Brexmas joy" kalte Storbritannias største (og mest omdiskuterte) tabloidavis, The Sun, sin jublende leder da frihandelsavtalen mellom Storbritannia og EU var i havn julaften, fire og et halvt år etter at et flertall stemte ja til brexit i en folkeavstemning.

Avtalen omhandler grovt sett handel med varer og tjenester, statsstøtteregler, fiskeri, energi og tvisteløsningsmekanismer.

Vi kjenner ikke detaljene i avtalen ennå, men det ser ut til at den består prøven på tre nøkkelpunkt, skriver The Sun. De tre nøkkelpunktene er "penger, grenser og lover". Slik avisa har forstått det, slipper britene å bidra til EU-kassa, de får bestemme flyten over landegrensene selv og de britiske folkevalgte skal igjen vedta alle landets lover.

Storbritannia har ikke plikt til fortløpende å inkorporere lovgivningen fra Brussel lenger, til forskjell fra EØS-landene.

Det skal etableres en egen tvisteløsningsmekanisme som sikrer at Storbritannia ikke er underlagt EU-domstolen. Slik imøtekommes ett av Storbritannias viktigste krav.

Britene vil heller ikke være underlagt EUs statsstøtteregler. Det åpner for at britene kan legge til rette for eget næringsliv.

Skal vi tro britisk presse, ivaretar altså frihandelsavtalen britisk suverenitet og folkestyre, samtidig som den sikrer handel med varer og tjenester.

"Dette viser at det finnes andre avtalemuligheter med EU enn EØS. Vi ser her at det er mulig å fremforhandle nye avtaler med EU, der også de må gi store innrømmelser", sier leder i Nei til EU, Roy Pedersen.

Pedersen har et poeng. Det blir vanskelig å hevde at det "ikke finnes alternativ til EØS" etter at avtalen mellom britene og EU er på plass. Slik bidrar også britene til en mer nyansert og bedre hjemlig EØS-debatt.

Nei til EU-lederen minner om blant andre Fellesforbundets krav om utredning: "Avtalen aktualiserer enda mer kravet om en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen, som blant annet er reist av Fellesforbundet", sier Pedersen.

"Det synes imidlertid opplagt at vår EØS-avtale jevnt over er bedre enn britenes handelsavtale", skrev Dagsavisen på lederplass mandag.

Det kommer nok an på øynene som ser. Når det gjelder hensynet til suverenitet og folkestyre, to sider av samme sak, er det neppe "opplagt at EØS er bedre".

Vi skal ikke avsi noen dom før vi har sett nærmere på avtaleteksten. Men det er på sin plass å gratulere britene med å ha fått en avtale i havn, i tråd med resultatet i folkeavstemningen og i tråd med hovedkravet om å ivareta britisk selvstyre.