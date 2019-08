Gratulerer med dagen!

I dag går prinsesse Ingrid Alexandra til alters i Slottskapellet og mottar konfirmasjonsvelsignelsen fra kirkens preses. Det en unik opplevelse for en ung kvinne, og samtidig et trygt skritt på den lange veien som er det norske monarkiet.

Ikke på noe tidspunkt har norske kongelige gått denne veien uten kirken. Det fantes ikke noe samlet norsk monarki før hirdbiskopene rundt forrige årtusenskifte brukte sin kirkeadministrative erfaring til å få på plass en rudimentær administrasjon utenfor kongens egen person.

Også det nye kongehus som ble bygget av en engelsk/dansk kjernefamilie etter 1905, har stått på kirkens grunn. Kong Olav kunne vel gi avkall på kroning og salving, men ikke kirkens signing, da han tok over etter sin far.

I 2008 var Kongens forhold til kirken tema i Stortinget, i forbindelse med skillet mellom kirke og stat. Kong Harald ble spurt, og ga råd, om at han helst så Kongens bekjennelsesplikt i behold, selv om monarkens rolle som håndhever og beskytter av kirken skulle ut av Grunnloven. Rådet ble fulgt, som vel var.

Dermed må også kommende monarker være døpt og konfirmert i den evangelisk-lutherske kirke. Det utfordrer den personlige trosfrihet. Utfordringen bør være til å leve med, både for kongelige og folk flest.

Å avslutte familietradisjoner med konfirmasjon ville vært et ungdomsopprør, for prinsessen som for mange andre. Å antyde at prinsessen også ville begått grunnlovsopprør, er søkt.

Grunnloven krever ikke at prinsesser konfirmerer seg, men at monarken bekjenner seg. Kongelige som vil praktisere sin personlige trosfrihet, kan fritt forlate kirken. De kan ganske riktig ikke bli monark uten å tre inn i kirken igjen. Men kongemakten i Norge er nettopp ikke personlig, men grunnlovsgitt.

Statskirkeordningen er forlatt, og Kongen beskytter ikke lenger en særskilt religion. Kong Haralds virke etterlater liten tvil om at han også er jødenes og ateistenes konge.

Men vår statsskikk er ikke forlatt, og den har en tusenårig kristen tilknytning.

Den støy som er oppstått gjennom prinsesse Märtha Louises alternative åndelige søken viser hva som kan skje når monarki møter trosfrihet. Å slippe monarken åndelig fri kan synes som en modernisering av kongehuset. I virkeligheten vil det innebære en styrking av den personlige kongemakt som kongelige satt på i eldre tider.

Vårt kongehus har manøvrert klokt mellom tusenårig tradisjon og tidens krav siden 1905. Prinsessens konfirmasjon vil, om noe, bidra til å befeste kongehusets stilling i folket.

Oppsummert En lang tradisjon 1 Monarkiet og kirken har samvirket siden sagatiden. I dag er det kirkelig konfirmasjon på Slottet. Samtid og historie 2 Kongen er også ateistenes konge. Kongehuset har like fullt bånd til kristendommen. Grunnlovsgitt rolle 3 Trosfriheten er personlig, også for kongelige. Men kongerollen er konstitusjonell.