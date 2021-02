Hvordan vil det gå med arbeidsplassene på kommunehuset, på skolen og på sykehjemmet i små kommuner som slår seg sammen med større kommuner? Spørsmålet sitter i ryggmargen på enhver lokalpolitiker som vet hva hun holder på med.

I møte med tidens press om kommunesammenslåing er det en grei øvelse å se både etter muligheter og problemer knyttet til eventuell sammenslåing. Forutsetningen er at både muligheter og problemer vurderes så nøkternt som mulig.

I den nye Ullensvang kommune har politikerne ønsket å gardere seg mot negative konsekvenser knyttet til sammenslåingen mellom Ullensvang, Jondal og Odda kommuner. Forut for vedtakene i de respektive kommunestyrer om sammenslåing ble det inngått en avtale mellom de tre: Ingen ansatte skulle sies opp. Rådhusene i Kinsarvik og Jondal skulle benyttes som arbeidssted. Sykehjems- og skolestrukturen skulle bevares.

Ved første korsvei foreslo rådmannen i den nye kommunen å selge kommunehus, legge ned skoler og sykehjem og si opp 91 årsverk.

Forslagene ble lagt på is før jul, men den lokale aksjonsgruppen "Levande bygder" har like fullt bedt Statsforvalteren avklare det juridiske innholdet i avtalen mellom de tre sammenslåtte kommunene.

Mange rundt om i landet bør følge med på avklaringen til Statsforvalter Lars Sponheim. Det er langt fra sikkert at bygdeinteressene i Ullensvang vinner fram.

Spørsmålet blir om de tre gamle kommunestyrene i realiteten har inngått en bindende kontrakt - og i forlengelsen av dette, om kommunestyrer i det hele tatt kan binde opp fremtidige folkevalgte flertall.

Spørsmålet er ikke entydig klargjort i rettspraksis. Høyesterett vurderte i 2007 om en kommune hadde avtaleforpliktet seg til å opprettholde og vedlikeholde en kommunal vei for all framtid.

Høyesteretts flertall viste til at kommunens adgang til å binde fremtidig bevilgningsmyndighet er begrenset, men at "forvaltningen, dersom det anses nødvendig eller ønskelig for å fremme en hjemmelslovs formål, har en viss adgang til innen forsvarlige rammer å binde fremtidig myndighetsutøvelse ved avtale."

Høyesterett landet på en mellomløsning - under dissens. Ordlyden i dommen er heller ikke veldig klar.

Det faktum at avtalen i Ullensvang omtales som en "intensjonsavtale" lover ikke godt for de lokale interessene. Spørsmålet er om noen kommune - før saken er avklart - bør inngå noen avtale om noe som helst, som del av en sammenslåingsprosess.