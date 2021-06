Gode grunner for femdagers skoleuke

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Én av fire kommuner opererer fortsatt med firedagers skoleuke i en eller annen form for de yngste elevene. Det er vanligst i rurale distriktskommuner med folketall under 5000 innbyggere.

Det viser en kartlegging fra Stortingets utredningsseksjon og statsforvalterne. Men utviklingen er tydelig: Flere og flere kommuner velger å gå over til femdagers skoleuke. Det gjør de rett i.

Argumentene for ungenes del kan umiddelbart synes å være tungtveiende. Mange fem-, seks- og sjuåringer kan oppleve det strevsomt å tilpasse seg skolehverdagen. Rytmen hjemme er annerledes og tryggere for dem som er yngst. De kan ha glede av et avbrekk hjemme midt i uka.

Mange foreldre har også omtalt ungenes fridag som "kosedagen" og ser dette som et verdispørsmål: Familien er det beste for så små barn, slik at ikke hele barndommen blir institusjonalisert.

Ordfører Kristin Langtjernet (Ap) i Folldal kommune er likevel klar og tydelig når hun uttaler seg om saken til Vårt Land og hvorfor hennes kommune går over til femdagers skoleuke.

Fem dager på skolen gir bedre læring. Å presse hele læreplanen, alt de skal igjennom, inn på fire dager, er ikke pedagogisk gunstig for verken unger eller lærere.

I tillegg til det skolefaglige er det flere vektige grunner til femdagersuke. I første rekke at det fremmer likestilling, både på hjemmebane og i arbeidslivet.

Med én hjemmedag i uka, er det erfaringsmessig kvinner som tar fridagen hjemme med ungene. Dermed sementerer firedagers skoleuke de tradisjonelle normene og kjønnsrollemønstrene.

Det legger opp til en systematisk deltidskultur – tilrettelagt av kommunen – der særlig kvinner reduserer yrkesinnsatsen, noe samfunnet på andre områder jobber med å komme bort fra.

Heltidsstillinger er viktig for at kvinner skal stå bedre rustet økonomisk, både lønnsmessig og for opparbeidelse av pensjonsrettigheter.

Små kommuner i distriktene sliter med tilbakegang i folketallet og må jobbe for å være attraktive, som bo- og arbeidssted og for nye etableringer av næringsliv. Femdagers skoleuke derfor være et viktig argument i kommunenes "kamp om tilflytterne".

En studie gjort i Agder av forskningssenteret Norce påpeker risikoen for "svakere omdømme som en kommune som har lang vei å gå for å få en heltidskultur". Det kan ramme næringsetableringer.

Hvis det offentlige i praksis bestemmer at "her i kommunen jobber minst én forelder 80 prosent og alle har fri på onsdag", er det en reell risiko å bli oppfattet som bakpå, med et lite fremtidsrettet tjenestetilbud for innbyggerne. Det er ikke gunstig for bosetting i Distrikts-Norge.