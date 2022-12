Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Omsetningsavgiften for melk skal dekke utgifter til markedsregulering gjennom Omsetningsrådet, og Opplysningskontoret for meieriprodukter. Avgiften betales av produsentene, og er i år på 3 øre per liter melk, det laveste siden 2013.

Det er for lite til å dekke kostnadene neste år. Omsetningsrådet og Tine ønsket å øke avgiften til 5 øre, men landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) øker den til 7 øre.

Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, er skuffet over avgjørelsen. Den kommer i tillegg til at forholdstallet, som avgjør hvor mye av kvoten melkebøndene kan levere, går ned i 2023.

– Jeg synes det er veldig synd at melkebøndene atter en gang blir satt under hardt økonomisk press, sier Solberg her i avisen.

Solberg medgir at to øre ikke høres mye ut, men frykter den psykologiske effekten. Den ekstra avgiftsøkningen som Borch foreslår utgjør 4000 kroner for en produsent med kvote på 200 tonn melk.

– Flere bønder mister trua på at vi blir forstått, sier Solberg.

Det er ikke rart at melkebøndene opplever det tungt med avgiftsøkning og kvotebegrensning, i tillegg til alle de andre kostnadsøkningene som spiser av det som i utgangspunktet var et godt jordbruksoppgjør.

Den forståelsen melkebøndene måtte oppleve gjennom å skyve kostnader foran seg, er likevel av det høyst midlertidige slaget.

"Omsetningsavgiften må settes slik at Omsetningsrådet vil være i stand til å utbetale sine løpende forpliktelser gjennom året avgiften er satt for" skriver landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Det er en vurdering vi deler.

Den gode budsjett- og regnskapsskikk som Borch tar til orde for, må gjelde også for de konkurransefremmende tilskuddene i meierisektoren.

Tilskuddene er på om lag 200 millioner kroner i året, og betales med avgift per liter drikkemelk gjennom prisutjevningsordningen.

I en fersk rapport foreslår Landbruksdirektoratet at støtten kan belastes omsetningsavgiften eller jordbruksavtalen. I begge tilfeller betyr det at bøndene må betale.

Det vil bety en gigantisk - og skadelig - feilpostering av en kostnad som ikke hører hjemme i bondens inntektsramme.

Direktoratet mener det også er grunn til å vurdere behovet for konkurransefremmende tiltak. Vi anbefaler direktoratet å heller forfølge dette arbeidet.

I den grad milliardkonsern med store markedsandeler i sentrale og lukrative forbrukerstrøk trenger fortsatt konkurransestøtte etter to tiårs drift, må støtten betales av forbruker, eller via statsbudsjettet.

Som bondelagsleder Bjørn Gimming sier, har subsidier til konkurranse i butikkdiskene ikke noe i bondens regnskap å gjøre.