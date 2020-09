Å kunne være med i en organisasjon, om det er et politisk parti, en frivillig ungdomsorganisasjon eller det lokale korpset, er en viktig del av vårt demokrati. Organisasjonslivet er en god mulighet for barn og unge, som voksne og gamle, å lære å samhandle med mennesker som ikke er lik deg selv. Det er en plattform for vennskap, læring, å finne politiske løsninger, og bli "gagns mennesker".

Den organisasjonskulturen som er avdekket i Trøndelag Arbeiderparti hører ikke hjemme noe sted. Fryktkultur, kontrollmekanismer, en liten klikk som styrer alt, ingen å gå til når grensene er overtrådt, partimedlemmer som er redde for å si ifra. I politikken kan målet hellige det meste, ser det ut til fra partikontoret i Trøndelag.

Jeg varslet aldri, skrev Ellen Reitan i et debattinnlegg i forrige uke. Hun ble valgt til leder i AUF i Trondheim da hun var 17 år. "For å komme noen vei i Trondheim og Trøndelag Ap måtte du være inne med gutteklubben. Som jente var det veldig vanskelig å få innpass, og veldig lett å falle ut."

I Trøndelag er det Ingvild Kjerkol som nyvalgt fylkesleder som skal stå i front for opprydning og en ny organisasjonskultur. Som stortingsrepresentant og en av de med makt i partiet, har hun et særskilt ansvar for å skape gode og trygge rammer for medlemmer og tillitsvalgte i partiet. Det påligger Kjerkol et godt stykke arbeid, der hun selv også må vise seg posisjonen verdig.

Organisasjonskulturen i Trøndelag Ap kan stå som et skrekkens eksempel på hvordan ting ikke skal være. Hvordan mange har visst, sett og hørt, men unnlatt å gjøre noe. Mennesker i maktposisjoner som har vært en del av kulturen, eller som har sett en annen veg. Hvor mye partiledelsen sentralt har visst, kan man undres på. Men det er åpenbart at mange i Ap har latt ting skure og gå.

Slik kan vi ikke ha det i Organisasjons-Norge. Ungdom som velger å bruke engasjementet sitt i en organisasjon skal kjenne at de blir ivaretatt på en god måte, uten å måtte tenke på å "holde seg inne" med de rette folkene, eller risikere å bli tafset på under arrangement eller møter. Unge jenter som varsler må få slippe reaksjoner som at "de burde sagt fra med en gang" eller "tåler kanskje ikke å være i politikken".

Ledere i partier og organisasjoner har et særskilt ansvar for å skape en inkluderende kultur. Det gjelder uavhengig av nivå, om det er lokalt eller sentralt, partifarge eller organisasjonens formål. Den politiske kulturen må endres til å inkludere alle.