God jul, hilsen Erna

Stengte grenser under koronapandemien har gitt økt sysselsetting og verdiskaping i Norge. Hittil i år har nordmenn brukt 13 milliarder kroner mindre i Sverige. I tredje kvartal stupte grensehandelen med 96 prosent, viser tall fra SSB.

Det gir mer penger i kassa for norske butikker. Og mer enn 10 milliarder kroner i økte inntekter til statskassa, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Det er disse økte inntektene regjeringspartiene og Frp jobber for å beholde i Norge, ved å redusere avgiftene på alkohol og tobakk, og fjerne sukkeravgiften helt.

Det er bra at regjeringen og Frp forsøker å styrke norske arbeidsplasser. Det er synd at de ikke samtidig reduserer avgiftene på sunn norsk mat og drikke. Det ville ha styrket denne verdikjeden og samtidig understøttet et annet, viktig mål: Bedre folkehelse. Det er ikke uvesentlig i et land der vi blir stadig feitere.

Et plaster på såret er at frikortgrensen settes ned med drøyt 700 kroner. Det vil dermed ikke bli like dyrt å være syk som regjeringen i utgangspunktet la opp til.

En klar svakhet i det blå budsjettforliket er mangelen på en helhetlig plan for den pågående koronakrisen. Omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides. Samtidig skal reiselivsmomsen dobles igjen fra 1. juli 2021, for luftfart, kultur og reiseliv som fortsatt ligger i koronadvale. Logikken er ikke lett å forstå.

Annonse

Les også: Flere koronamillioner til reiselivet

Når vi runder 2021, er det med håp om et mer normalt liv, ettersom flere vaksiner er på gang. Men det vil ta tid før livet er som før.

NHOs medlemsundersøkelse, besvart av 3.794 bedrifter, viser at luftfart, reiseliv og transportsektoren sliter tungt. Næringer som overnatting og servering utmerker seg med størst problemer.

Titusenvis av mennesker står i akutt fare for å miste jobbene sine, i restaurant- og uteliv, luftfart og reiseliv, service og tjenester. Det vil være behov for nye, store krisepakker.

Koronapandemien rammer skjevt. Mange har heldigvis trygge jobber, det være seg i offentlig sektor eller som matprodusenter. Men for andre, i mer utsatte bransjer, er livet nå utrolig tøft.

En forlenget permitteringsgaranti ville vært et håndslag til permitterte som risikerer å få en oppsigelse i hånda ganske snart. Det nærmer seg 40 uker siden Norge stengte ned 12. mars i år. Permitteringsgarantien går ut etter 52 uker og dermed vil bedrifter som fortsatt sliter kunne finne det nødvendig å varsle oppsigelser akkurat nå, før jul.

Det er brutalt. Og unødvendig, ettersom regjeringen på nyåret etter alle solemerker likevel må forlenge garantiordningene og forsterke krisepakkene.