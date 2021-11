Gledelig vekst og forbedring i landbruksfag

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nå er Fagskolen Innlandet den første i sitt slag med akkreditering til fritt å opprette nye landbruksfag justert etter behov og etterspørsel.

Vanligvis er det Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som godkjenner opprettelse av nye fag eller vesentlige endringer i den undervisningen fagutdanningene tilbyr.

Muligheten til fritt å opprette nye landbruksfag, uten ekstra godkjenning, er en anerkjennelse av studiestedets høye faglige kvalitet. Det gir også skolen mulighet til å etterkomme ønskene fra landbruksnæringa på en mer fleksibel måte. Det sier assisterende rektor ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt til Nationen.

At utdanninga i større grad kan tilpasses næringas reelle og aktuelle behov gjør utdanninga mer relevant og matnyttig. Fagskolen blir dessuten mer interessant som samarbeidspartner for aktørene i landbruket – og studentene mer attraktive for arbeidsgiverne når de er ferdige.

Landbruksnæringa trenger og etterspør praktisk rettet landbruksutdanning som gir spesialiserte fagarbeidere med høy kompetanse. Det er en god grunn til å søke høyere yrkesfaglig utdanning.

Stadig flere gjør nettopp det. Interessen for fagutdanning innenfor landbruk er rekordstor. I år søkte 12.806 studenter om plass ved en fagskole. Det er opp 37 prosent fra 2020. Over 430 personer hadde en mat- eller landbruksfaglig utdanning som førstevalg.

Fagskolen Innlandet har hovedbase på Gjøvik, men mange av landbruksutdanningene er desentralisert og basert på nettundervisning med samlinger og praksisopplegg noen ganger i året.

Blant utdanningstilbudene står fag som «Sauehold og lokal foredling», «Kvalitetsrevisor i landbruket», «Planteproduksjon og driftsledelse» og «Natur- og kulturbasert entreprenørskap». Stadig flere etterspør modul-utdanninger, mindre bolker med kurs, og vegen for å gjøre slike tilpassinger er nå kortere og mer effektiv.

Landbruket og arbeidsmarkedet innenfor næringa er i stadig endring. Som i andre sektorer og bransjer, er det høye forventninger om klimatilpassing og grønn omstilling, om bærekraft, nødvendig teknologisk innovasjon, anvendt forskning og – selvfølgelig – lønnsomhet.

Det stiller tilsvarende høye krav til oppdatert og relevant kompetanse og evne til nytenking hos dem som er ferdig studert og søker jobb. Utdanningsinstitusjonene må spille på lag med næringslivet, være tilpasningsdyktige og gjøre studietilbudet fleksibelt.